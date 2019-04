Fanúšikovia si v Seattli uctili speváka Kurta Cobaina pri príležitosti výročia úmrtia

SEATTLE 6. apríla (WebNoviny.sk) – Fanúšikovia a fanúšičky speváka a hudobníka Kurta Cobaina si v americkom Seattli uctili legendárneho interpreta pri príležitosti 25. výročia jeho smrti.

V parku, ktorý sa nachádza neďaleko domu, kde zosnulý líder kapely Nirvana spáchal samovraždu, zanechali desiatky jeho obdivovateľov množstvo odkazov, kvetov i sviečok. Kurt Cobain zomrel 5. apríla 1994 vo veku 27 rokov. Podľa oficiálnej verzie sa vo svojom dome v Seattli zastrelil guľovnicou.

Kurt Cobain sa preslávil ako spevák a gitarista menovanej kapely Nirvana, ktorá vznikla v roku 1987 a debutovala albumom Bleach (1989). Najslávnejšiu zostavu kapely tvorili s Cobainom basgitarista Krist Novoselic a bubeník David Grohl, ktorý s formáciou nahral aj legendárny album Nevermind (1991).

Štúdiovka zosadila z prvej priečky rebríčka Billboard 200 album Michaela Jacksona s názvom Dangerous (1991) a pochádzajú z nej hity ako Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium, In Bloom či Polly. Nirvana má na konte tiež nahrávky ako In Utero (1993) či MTV Unplugged in New York (1994). V roku 2014 ju uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy.