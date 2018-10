Fanúšikovia Trnavy napadli rodiny trénerov Slovana, Ševelov syn dostal kopanec a úder do tváre

BRATISLAVA 1. októbra (WebNoviny.sk) – Počas atraktívneho prestížneho duelu 10. kola futbalovej Fortuna ligy medzi odvekými rivalmi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava (výsledok 1:2) prišlo v hľadisku Štadióna Antona Malatinského k odsúdeniahodnej udalosti.

Podávajú trestné oznámenie

Zatiaľ čo tím „belasých“ viedli na lavičke hlavný kouč Martin Ševela a jeho asistent Ivan Vrabec, ich rodinných príslušníkov napadli priamo na tribúne trnavskej City Areny. Stalo sa tak po vedúcom góle hostí, ktorý v 42. min strelil slovinský kanonier Andraž Šporar. Ševelov 19-ročný syn dostal kopanec i úder päsťou do tváre, rodina sa rozhodla podať trestné oznámenie.

„Manželka so synom, dcérou, svokrou a rodinnými príslušníkmi iných ľudí z nášho klubu dostali od trnavského klubu miesta na tribúne. Môj syn sa po našom góle postavil a zatlieskal. Zozadu ho kopol nejaký človek, keď sa otočil a spýtal sa ho, čo robí, tak dostal päsťou do tváre. Samozrejme, manželka sa syna zastala a chvíľu sa tam naťahovali, veď kto by sa nezastal vlastného dieťaťa? Už predtým im ľudia okolo nadávali, keď sa nepostavili pri trnavskej hymne. Bezpečnostná služba útočníka spacifikovala, vie sa, kto to je. Syn bol vypovedať na polícii a rozhodli sme sa, že podáme trestné oznámenie. Nenecháme to tak, podobné veci by sa nemali stávať a nepatria na štadióny. V pondelok pôjdeme so synom k lekárovi. Síce nemá nič zlomené, ani vybité zuby, ale bolí ho hlava. Dúfam, že bude v poriadku,“ cituje denník Šport slová Martina Ševelu k nepríjemnej udalosti.

Radovali sa z gólu „belasých“

Bezpečnostná služba v trnavskom hľadisku rýchlo zareagovala a rodinných príslušníkov trénerov ŠK Slovan Bratislava Ševelu i Vrabca odviedla do bezpečia.

„Ja som sa o incidente dozvedel až po zápase od mojej manželky. Tá bola na tribúne s mojou dcérou, spoločne s Martinovou dcérou a synom. Ten dopadol najhoršie. Toho udreli a mal ranu na tvári. A ešte ich polievali pivom. Martinova žena podala na polícii trestné oznámenie,“ vyjadril sa na webe sport24.pluska.sk asistent trénera bratislavského klubu Ivan Vrabec.

Na útok trnavských „tiežfanúšikov“ zareagoval aj ŠK Slovan Bratislava, ktorý celú udalosť prostredníctvom technicko-investičného riaditeľa klubu Zdena Romana nahlásil do zápisu o stretnutí.

„Toto sa nemôže stať. Nikoho neprovokovali, iba sa radovali z gólu. Za to, že boli blízko k domácim fanúšikom, oni nemôžu. Tie vyhradené miesta pre rodinných príslušníkov našich hráčov a trénerov dostávame od Spartaka,“ poznamenal Zdeno Roman pre web sport24.pluska.sk.