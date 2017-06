Farage sa obáva, že vládu po voľbách vytvoria labouristi a Veľká Británia zostane v EÚ

LONDÝN 9. júna (WebNoviny.sk) – Bývalý šéf britskej antieurópskej Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) Nigel Farage sa obáva, že vládu po štvrtkových parlamentných voľbách budú zostavovať liberáli Jeremyho Corbyna.

To by podľa neho posilnilo pravdepodobnosť, že Veľká Británia by nakoniec zostala v Európskej únii, aj napriek tomu, že britskí voliči si v referende odhlasovali vystúpenie z tohto zoskupenia. Labouristi by podľa Farageho dokonca mohli vyhlásiť nové referendum. V takomto prípade by podľa neho “možno ešte len nastala tá pravá chvíľa pre UKIP”.

Strana, z ktorej čela Farage odstúpil krátko po – z jeho pohľadu – úspešnom referende o vystúpení z EÚ, by podľa všetkého nemala po aktuálnych voľbách disponovať v dolnej komore britského parlamentu už ani jedným poslaneckým kreslom.