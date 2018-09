Farebná kolekcia FULLOVE od Lenky Sršňovej zožala úspech na Viedenskom týždni módy

VIEDEŇ 18. septembra 2018 (WBN/PR) – V sobotu 15.septembra o 19:00 sa v priestoroch MuseumsQuartier vo Viedni konala módna prehliadka talentovanej slovenskej dizajnérky Lenky Sršňovej. Viedeň zaplavila hravá a farebne energická kolekcia FULLOVE, ktorá odkazuje na tvorbu významného slovenského maliara Ľudovíta Fullu. Prezentácia sa konala v rámci Viedenského týždňa módy MQ Vienna Fashion Week 2018 v spolupráci so Slovenským Inštitútom vo Viedni a módnym projektom Fashion LIVE!.

Dizajnérka Lenka Sršňová, ktorá je charakteristická svojou ľahkosťou prepájať módu s umením, nesklamala ani náročné medzinárodné viedenské publikum. Odprezentovala to najlepšie z vizuálne silnej kolekcie FULLOVE, ktorú pri tejto príležitosti doplnila aj o nové kúsky. Vzory hýriace pestrofarebnými ružami, strohá,

ale hravá geometria, či zvieracie motívy Lenka s ľahkosťou aplikuje do veľkých plôch univerzálnych a variabilných šiat, košieľ, topov a dominantných zimných plášťov. Graficky atraktívne vzory vznikli v spolupráci s dizajnérom Ondrejom Jóbom.

To, že Lenka výnimočne osviežila sobotný večer v MuseumsQuartier potvrdila aj riaditeľka Slovenského Inštitútu vo Viedni, Alena Heribanová: „Teším sa, že sme mohli na MQ Vienna Fashion Week podporiť Lenku Sršňovú. Osobitne si cením jej kreativitu, ktorú venovala spomienke na mimoriadneho slovenského umelca Ľudovíta Fullu. Jej skvelá kolekcia FULLOVE je nielen plná lásky k umelcovi, ale predovšetkým plná energie, farieb, tvarov, invencie a nápadov. Úspech a aplauz na MQVFW bol zaslúžený.“

Pestrofarebný koktail atraktívne nositeľných, ale aj extravagantných modelov Lenka na móle doplnila o voľnočasovú obuv značky Crocs, ktorá podčiarkla celkovú ľahkosť a nadčasovosť prezentácie. Modelky doprevádzala hudba, ktorú na mieru vytvoril známy slovenský hudobník Pjoni. Kolekcia vznikla pod záštitou Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku a jej vznik z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Sobotňajšiu prehliadku Lenkinej kolekcie vo Viedni podporil ajznámy módny projekt Fashion LIVE!, na ktorom Lenka pravidelne predstavuje svoje najnovšie kolekcie. „So Slovenským inštitútom vo Viedni sa nám veľmi úspešne podarilo naštartovať spoluprácu, pričom našim spoločným cieľom je vyselektovať to najlepšie zo Slovenskej módnej scény a ponúknuť možnosť vybranému dizajnérovi odprezentovať svoju tvorbu na Viedenskom móle. Na MQ Vienna Fashion Week Slováci nie sú úplnou neznámou. Pravidelne sa tu prezentuje značka Rozbora Couture či We are not sisters. Budeme radi, keď na budúci rok slovenské zastúpenie ešte

zosilnie,“ povedala Zora Husarčíková, manažérka projektu Fashion LIIVE!.

Okrem prehliadky bola kolekcia počas celého trvania Viedenského týždňa módy dostupná aj v showroome, ktorý je každoročnou oficiálnou súčasťou tohto módneho podujatia.

„Na viedenskom móle som sa cítila naozaj svetovo! Prekvapil ma veľký záujem a účasť viedenských divákov a veľmi oceňujem aj fanúšikov zo Slovenska, ktorí si prišli kolekciu vychutnať až do Viedne. Potešili ma pozitívne reakcie jednotlivcov aj profesionálov z brandže a vlna nadšenia po prehliadke bola naozaj silná.

Cením si, že pre niektorých bola FULLOVE najlepšou kolekciou ktorú počas Viedenského fashion weeku videli,“ dodala na záver dizajnérka Lenka Sršňová.

O Lenke Sršňovej

Lenka je stálou súčasťou slovenskej módnej scény od roku 2009 a pravidelne predvádza svoje najnovšie modely na najväčšom slovenskom módnom podujatí Fashion LIVE!. Prostredníctvom módy vytvára farebný, často až rozprávkový svet, ktorý si každoročne získava čoraz viac zákazníkov a fanúšikov. Odevy, ktoré Lenka tvorí, sú hravé, originálne, energické, pestrofarebné, a každý ma svoj jedinečný príbeh. Vyhotovené sú v malých sériách, alebo priamo na mieru pre zákazníkov. Sú navrhované a vyrábané na Slovensku, s dôrazom na detail, materiál a kvalitu.

