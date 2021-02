Farebné betónové bloky z 3D tlačiarní vďaka pigmentom LANXESS

Namiesto šedého betónu možno tlačiť 3D betónové bloky v 26 odtieňoch

LANXESS reaguje na boom 3D tlače betónových blokov poskytnutím bezplatného vzorkovníka kolorovaného betónu

Nemecký výrobca špeciálnej chémie LANXESS pomáha firmám používajúcich 3D tlač dosiahnuť pri výstavbe domov farebné betónové bloky. Betónové bloky z 3D tlačiarní môžu mať až 26 rôznych odtieňov. Zásadnou zmenou je použitie anorganických pigmentov značky Bayferrox, ktoré sú odolné voči poveternostným vplyvom a zaručujú dlhodobú životnosť sfarbenia. LANXESS výrobcom betónu umožňuje objednať si bezplatne vzorkovník, ktorý realisticky zobrazuje sfarbenie 3D betónových blokov.

Vo svete už existujú celé bytové komplexy s využitím 3D tlače

Anorganické pigmenty sa dajú použiť pre spoľahlivé zafarbenie betónových konštrukcií vytlačených 3D tlačiarňou. Tým pádom majú užívatelia tejto sľubnej a nákladovo efektívnej technológie väčšiu slobodu pri dizajne veľkých a malých projektov.

3D tlač betónu je výrobná metóda, ktorá sa do stavebného priemyslu dostala iba nedávno. Ide o perspektívnu oblasť, čoho dôkazom je zavádzanie špeciálnej oblasti výskumu výroby v stavebníctve na univerzitách po celom svete. Aj napriek mladému veku sa už táto technológia výrazne využíva v praxi. V Nemecku bol prvý kompletný dom postavený s použitím 3D tlače koncom roka 2020. Krajiny, ako napríklad Holandsko, USA a Spojené arabské emiráty, už využili technológiu 3D tlače na stavbu celých bytových komplexov.

Výhodou 3D tlače je nulový odpad

3D tlač využíva najmodernejšie IT technológie na automatizovanú produkciu, ktorá umožňuje vytvárať extrémne širokú škálu tvarov a z hľadiska spotreby materiálov je výroba ekonomická aj pri malosériových projektoch. Princíp, ktorý je základom procesu konštrukcie komponentu, spočíva v tom, že sa betón nanáša iba tam, kde je to nutné. To zaisťuje šetrné použitie stavebných materiálov a otvára úplne nové možnosti návrhov.

Cement alebo betón vhodný pre 3D tlač prechádzajú dýzou a vytvárajú vrstvy hrubé až niekoľko centimetrov. „To pomáha zefektívniť stavebné procesy. Vidíme, že 3D tlač betónu sa stále viac rozširuje v mnohých segmentoch a je kľúčovou technológiou v stavebnom priemysle,“ hovorí Oliver Fleschentraeger, manažér LANXESS pre Anorganic Pigments.

Foto: LANXESS

Tvorba farebných zvýraznení

Pri projektoch farebnej 3D tlače je zásadné odborné poradenstvo, ktoré sa týka používania pigmentov. „Zaistenie toho, aby mal betón aj po stvrdnutí správny odtieň, závisí nielen od kvality a premiešania pigmentov, ale tiež od samotnej aplikácie. Odtieň ovplyvňuje typ použitého cementu. Je potrebné vziať do úvahy tiež to, ako pigmenty reagujú na použité prísady do betónu,“ vysvetľuje Oliver Fleschentraeger s tým, že tento proces vyžaduje rozsiahlu znalosť interakcie betónových a farebných pigmentov.

Odborníci LANXESS ponúkajú výrobcom 3D tlačených in-situ a prefabrikovaných betónových objektov technickú podporu, aby zaistili, že v relatívne novom svete 3D betónu nebude dominovať fádna šedá farba. Pigmenty Bayferrox, ktoré sú v stavebníctve veľmi známe, sú k dispozícii v 100 odtieňoch čiernej, červenej, žltej, hnedej a zelenej. Vhodné sú na použitie v železobetónoch a nevystuženom betóne. Podrobnejšie informácie o produktoch a technických službách možno nájsť na www.bayferrox.com.

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2019 dosiahol obrat 6,8 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 400 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.

Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS, facebook.com/LANXESS, linkedin.com/company/lanxess a youtube.com/lanxess.

