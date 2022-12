Farizeji a osvedčení rozbíjači vlád, ostro sa v parlamente pustil Kollár do Sulíka a SaS

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je podľa predsedu parlamentu a šéfa hnutia Sme rodina Borisa Kollára stranou farizejov a osvedčených rozbíjačov vlád. Ako povedal vo svojom prejave v parlamente na mimoriadnej schôdzi k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde, SaS vláde vyčíta, že sa pri hlasovaní opiera o hlasy fašistov, no sama robí to isté.

„Tu a teraz potrebujete ich hlasy a opierate sa o ne práve vy, páni poslanci a pani poslankyne strany SaS, počítate s každým jedným hlasom ĽSNS a Republiky. Richard Sulík, pozri sa do zrkadla a uvidíš tam seba, ako chodíš utajene a konšpiračne rokovať s Kotlebom do Maďarska,“ povedal Kollár.

Pomoc nízkopríjmovým skupinám

Odmietol kritiku zo strany SaS, že vláda nedokáže pomôcť nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva. Poukázal na to, že to bola SaS, kto bojoval za zrušenie trinástych dôchodkov, za zrušenie vlakov zadarmo pre študentov a dôchodcov a za zrušenie obedov zadarmo.

„Keď sme prijali, že od 1. januára dostanú matky s deťmi 200 eur na dieťa vo forme 60 eurového prídavku a 140 eurového bonusu na dieťa, tak ste odišli, lebo sme pomohli týmto nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva spolu s poslancami Tarabom, Štefanom Kuffom a Filipom Kuffom. To, že oni teraz s vami zahlasujú za povalenie vlády, vám už nevadí,“ vyhlásil Kollár.

Strana SaS podľa jeho slov nemá hanby vláde toto vyčítať a následne s tými istými poslancami povaliť vládu. „Čo ste to za farizeji?“ spýtal sa so zvýšeným hlasom v pléne Kollár.

Majster „rozbíjač“ Sulík

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková zo SaS na to reagovala, že schválených 200 eur pomôže matkám Kollárových detí, no k naozaj nízkopríjmovým domácnostiam sa nedostane.

Zároveň kritizoval SaS za to, že do akejkoľvek vlády príde, dokáže ju do jedného – dvoch rokov povaliť. „Ja mám pocit, že ak budú potrebovať v akejkoľvek krajine povaliť vládu, napríklad v Rusku, čo by sme doporučovali, alebo v USA, keď tam bude Trump, v Nemecku, v Číne, možno aj v Severnej Kórey, viete, koho si pozvú? Nášho majstra Richarda Sulíka a SaS ako stranu osvedčených rozbíjačov vlád,“ povedal predseda parlamentu.

Podľa Petra Kremského z OĽaNO sa SaS spolu s nedemokratickými a korupčnými stranami rozhodla rozbíjať vládu demokratických síl, čo je naozaj nezvyčajné v moderných dejinách Slovenska. „Kolegovia, práve teraz vstupujete do dejín ako strana, ktorá postavila veci na hlavu. Spájate sa s korupčnými a nedemokratickými stranami v úsilí odvolať demokratickú, prozápadnú vládu,“ povedal.

Zároveň podotkol, že SaS v lete dva mesiace držala Slovensko v neistote, či odíde z vlády a vydierala. „Teraz ste sa dva týždne pred Vianocami rozhodli otravovať občanov Slovenska s odvolávaním vlády,“ dodal.

Hrozba rozpadu verejných financií

Poslanci za SaS v pléne prízvukovali pochybenia vlády, ktoré už predtým pomenoval šéf liberálov Richard Sulík – chaos, zlý návrh rozpočtu, hazardovanie s verejnými financiami, nekoncepčnosť, nezvládnutie migračnej krízy a rokovania s lekármi, ako aj rezignovanie na boj proti korupcii.

Podľa Mariána Viskupiča z SaS smeruje Slovensko do situácie, keď vláda a verejné financie nebudú schopné zaplatiť schválené opatrenia. „Peniaze nerastú na strome, nie je ich nekonečné množstvo. Nemôže byť najväčším úspechom vlády ich plošné helikoptérové rozdávanie,“ povedal. Podľa neho Slovensko čakajú podobné problémy, akým už dnes čelí Maďarsko.

Premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) vytkol, že nebráni hrozbe rozpadu verejných financií a necháva Igora Matoviča (OĽaNO) nivočiť Slovensko.