Farmára našli s podrezaným hrdlom, podľa Magdoška mala vraj o jeho pôdu záujem pozemková mafia

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) – Malí farmári z Iniciatívy poľnohospodárov v stredu informovali na spoločnom stretnutí policajného prezidenta SR Milana Lučanského o násilnej smrti farmára Vladimíra Rybára pri Šamoríne v novembri minulého roka.

Podali preto trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu. Zároveň pre nemeniacu sa situáciu v slovenskom agrosektore ohlásili termín a ciele ďalšieho traktorového protestu naprieč Slovenskom, ktorého začiatok stanovili na 18. februára na východe Slovenska. Farmári o tom informovali po stretnutí s M. Lučanským.

„Násilná smrť jedného z farmárov – Vladimíra Rybára pri Šamoríne prekročila pomyselnú hranicu. To je dôvod, prečo sme sa stretli s prezidentom PZ Lučanským. K násilnej smrti došlo tesne pred príchodom eurokomisárov (26. – 27. novembra 2018) do Sobraniec a Gyňova pri Košiciach. Máme za to, že táto smrť bola z tohto dôvodu zamietnutá pod koberec a nedostala sa do médií tak, ako sa mala. V čase, keď tu boli eurokomisári, keby toto farmári vedeli a vedeli to eurokomisári, asi inak by vyzeral výsledok záverečnej správy Európskej komisie, hoci aj tá vrhla veľmi zlý tieň na slovenské poľnohospodárstvo. V tom, akým spôsobom boli otvárané a zastavované kauzy malých farmárov,“ povedal František Oravec z Iniciatívy poľnohospodárov.

Farmár Vladimír Rybár mal byť nájdený s podrezaným hrdlom. „Sám sa pred smrťou vyjadroval, že je záujem o jeho pôdu. Podľa rodinných príslušníkov sa viackrát doma vyjadril, že pozemková mafia ide po jeho pozemkoch. Polícia tento prípad vyšetruje, no nevieme či to bola vražda alebo samovražda. Chceme dôsledné prešetrenie tohto prípadu, pretože smrtiacou zbraňou bol elektrický izolátor. Sami si teda odpovedzte, či sa s ním dá spáchať samovražda,“ uzavrel Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov.