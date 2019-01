Farmári od bratislavských protestov veľa zmien necítia, sú odhodlaní znovu vyraziť do ulíc

BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) – Malí farmári od traktorových protestov v Bratislave, ktoré sa konali vlani v lete, veľa zmien v agrosektore nezaznamenali, a ak sa táto situácia v krátkom čase nevyrieši, sú odhodlaní opäť pokračovať v protestoch.

Konštatovali to v piatok zástupcovia Iniciatívy poľnohospodárov na tlačovom brífingu po stretnutí s poslancom Európskeho parlamentu Ivanom Štefancom (KDH). Farmári z Iniciatívy poľnohospodárov zároveň informovali, že naďalej trvajú na oficiálnom stretnutí s premiérom Petrom Pellegrinim, na ktoré čakajú už mesiace.

Veľa slov a málo skutkov

Iniciatíva poľnohospodárov, ktorá zastupuje malých a stredných farmárov, vidí problém v agrosektore SR najmä v dominantnom postavení veľkých fariem a podnikov. Zlú situáciu v poľnohospodárstve má umocňovať aj to, že sa premiér doteraz nestretol so zástupcami Iniciatívy poľnohospodárov napriek prísľubu stretnutia.

„Na Slovensku momentálne zhorela demokracia v oblasti poľnohospodárstva. Veľké agrofirmy pôsobia momentálne v takej forme, že malý a stredný farmár je vytláčaný do úzadia. Čo sa zmenilo od protestov v Bratislave? Nie mnoho. Počuli sme len veľa slov, no registrovali málo skutkov. My zmeny ako malí farmári necítime. ‚Agrokobra‘ zatiaľ nefunguje a tých nenaplnených sľubov je tu viac. Vyzerá to tak, že budeme musieť ísť znova do ulíc,“ povedal Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov.

Europoslanec Ivan Štefanec prezentoval na brífingu po stretnutí s farmármi podrobnejšie informácie o prerozdeľovaní prostriedkov z EÚ. Zároveň pripomenul, že parlament EÚ sa agrodotáciami na Slovensku intenzívne zaoberá.

„Som rád, že parlament EÚ je aktívny v tejto téme. Ešte v decembri som vyzval premiéra Petra Pellegriniho, aby sa stretol s farmármi. Oni sami sa o to snažia od marca minulého roka. Chcem preto zopakovať túto výzvu pre premiéra. Situácia v agrosektore na Slovensku nie je vôbec jednoduchá. Keď sa pozrieme na prerozdeľovanie prostriedkov z EÚ, tak až 75 % dotácií dostávajú veľké farmy a len 10 % malé. V EÚ je to práve naopak. Malí farmári na Slovensku sa nevedia dostať k prostriedkom, na ktoré majú právo,“ vysvetlil europoslanec.

Malí farmári sa vytrácajú

Iniciatíva poľnohospodárov v piatok upozornila aj na to, že malí farmári sa zo slovenského vidieka začínajú vytrácať. „Treba sa opýtať, prečo je finančným skupinám výhodné podnikať v poľnohospodárstve. Je to z dôvodu, že dotácie z EÚ sú na Slovensku pre veľké firmy zaujímavé. Ak sa pozriem aj na klasické slovenské trhy, už aj tam chýbajú slovenské produkty. Dedina niekedy živila agropotravinárskymi výrobkami mesto, no teraz chodí dedina vykupovať supermarkety. No aj v supermarketoch je už väčšina produktov dovážaných zo zahraničia. Na Slovensku sa doslova blokuje rozvoj vidieka,“ uviedol Jaroslav Jánoš z Iniciatívy poľnohospodárov.

Podľa malých farmárov momentálny stav v slovenskom agrosektore vyhovuje niektorým záujmovým skupinám. „Premiér ešte 6. apríla 2018 verejne prehlásil, že sa chce stretnúť s farmármi. Po šiestich mesiacoch a viacerých výzvach sa s nami porozprával na ulici. Tam nám sľúbil oficiálne osobné stretnutie, no stále sme sa oficiálne nestretli. Stretnutie s premiérom iniciujeme z dôvodu, že pri Košiciach sa uskutočňuje subvenčný podvod, ktorý je väčší ako prípad Rošková. Mám dlhodobo podozrenie, že Pôdohospodárska platobná agentúra kryje tento podvod. Tento chaos, ktorý na Slovensku v agrosektore máme, niekomu vyhovuje,“ uzavrel František Oravec z Iniciatívy poľnohospodárov.

Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) v reakcii na tlačovú besedu uviedlo, že Iniciatívu poľnohospodárov považuje už za politickú iniciatívu. „Vzhľadom na zapojenie sa poľnohospodárov z východu SR do predvolebnej eurokampane za poslanca KDH a ich spoluprácu s OĽaNO, túto skupinku vnímame ako politickú iniciatívu. Predvolebné vyhlásenia tejto politickej iniciatívy a pána Štefanca preto nebudeme komentovať. Pripomíname, že pán Štefanec je bývalý šéf Coca Coly na Slovensku, ktorý sa doteraz o slovenské poľnohospodárstvo nikdy nezaujímal a dodával slovenským spotrebiteľom produkty v dvojakej kvalite,“ reagoval na tlačovú besedu hovorca MPRV Vladimír Machalík.