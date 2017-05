Faux pas na MS v hokeji 2017: Slovákom po triumfe nad Talianmi zahrali zlú hymnu

aktualizované 6. mája o 20:01

KOLÍN 6. mája (WebNoviny.sk) – Organizátori 81. majstrovstiev sveta v hokeji v Nemecku a Francúzsku v sobotu vyrobili poriadny “trapas” na úkor Slovenska. Po vydretom víťazstve zverencov trénera Zdena Cígera nad výberom Talianska 3:2 po predĺžení si Slováci nemohli spolu s fanúšikmi zaspievať štátnu hymnu, z reproduktorov v Lanxess Arene totiž zaznela hymna Slovinska.

Hráči na ľade ani priaznivci v hľadisku sa nedočkali správnej verzie Nad Tatrou sa blýska. “Chceli sme si na konci zaspievať našu hymnu, ale technický problém nám to nedovolil. Dúfam, že si ju ešte zaspievame,“ povedal po súboji autor víťazného gól obranca Peter Čerešňák.

V podobnom duchu sa niesli aj slová kapitána Vladimíra Draveckého: “Chyba organizátorov s hymnou nás mrzí, chceli sme si ju spolu s výbornými fanúšikmi zaspievať.“ Podľa brankára Júliusa Hudáčeka nie je príjemný pocit počuť inú hymnu. “Neviem, čo sa tam stalo. Verím však, že to bude pre nás motivácia do ďalších duelov, že si ju budeme chcieť zaspievať spolu s fanúšikmi,” uviedol.

Obrovský omyl nemeckej strany prišiel priamo na pozápasovú tlačovú konferenciu trénerov komentovať šéf organizačného výboru MS 2017 Henner Ziegfeld. Predovšetkým sa v mene organizátorov ospravedlnil.

“Je nám to veľmi ľúto. Stala sa chyba, ktorá by sa nemala stávať. Z celého srdca sa ospravedlňujeme slovenskému tímu aj jeho fanúšikom. Prijmeme opatrenia, aby sa to už nestalo a vyvodíme z tohto lapsusu dôsledky. Stala sa klasická chyba, keď sa zamenilo Slovensko so Slovinskom. Explicitne sme upozorňovali našich ľudí, aby si na to dávali pozor a aj napriek tomu sa to stalo…,” kajal sa Ziegfeld.