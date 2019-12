Favoriti v Lige majstrov nadeľovali, do osemfinále nakoniec aj Atlético a Atalanta

Futbalisti talianskeho klubu Atalanta Bergamo sa pri premiérovej účasti v Lige majstrov predstavia v osemfinále tejto prestížnej súťaže. Mužstvu „La Dea“ dalo definitívu stredajšie víťazstvo v zápase C-skupiny v Charkove nad ukrajinským šampiónom Šachtarom Doneck (3:0) v kombinácii s domácou prehrou chorvátskeho Dinama Záhreb s anglickým Manchestrom City.

Atalanta v úvodných troch zápasoch skupinovej fázy nezískala ani bod a do záverečného 6. kola vstupovala zo 4. pozície, ale nakoniec sa jej podarilo preniknúť nad čiaru pred Šachtar a Dinamo.

Zoznam účastníkov

Na záhrebskom Maksimire domáci otvorili skóre v 10. min po zásahu Španiela Daniho Olma, ale zápas mal nakoniec iného hrdinu – Brazílčana v službách ManCity Gabriela Jesusa, ktorý zaznamenal hetrik a najvýraznejšou mierou sa pričinil o výhru hostí 4:1.

V neskoršom večernom programe od 21.00 h skompletizovalo zoznam účastníkov osemfinále španielske Atlético Madrid. „Los Colchoneros“ mali pred duelom D-skupiny s ruským Lokomotivom Moskva všetko vo vlastných rukách a napokon neponechali nič na náhodu – gólmi Joaa Félixa z penalty a Felipeho vyhrali 2:0 a prenikli ďalej.

Postupujúci do osemfinále

V druhom stretnutí „déčka“ Bayer Leverkusen podľahol doma Juventusu Turín 0:2 po zásahoch najlepšieho strelca histórie Ligy majstrov Cristiana Ronalda a Argentínčana Gonzala Higuaína. V zápase sa do dejín zapísal ich spoluhráč Gianluigi Buffon, ktorý sa vo veku 41 rokov a 317 dní stal druhým najstarším hráčom súťaže po Marcovi Ballottovi.

V skupinách A a B bolo pred záverečnými stretnutiami skupinovej časti rozhodnuté o postupujúcich do osemfinále LM, stále však neboli známe tímy, ktoré obsadia 3. miesto a presunú sa do šestnásťfinále Európskej ligy. Nakoniec sa to podarilo belgickému FC Bruggy v „áčku“ a gréckemu Olympiakosu Pireus v „béčku“.