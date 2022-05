Favorizovaní Fíni postúpili na MS v hokeji do finále, z domáceho šampionátu si tak zaručene odnesú medailu

Hokejisti domáceho Fínska sa prebojovali do nedeľňajšieho finále tohtoročných majstrovstiev sveta, ktoré hostia v mestách Tampere a Helsinki.

V sobotňajšom semifinále zdolali hráčov USA tesne 4:3 a už majú istotu medaily, premiérovej na svetových šampionátoch v domácom prostredí.

Tesné víťazstvo Fínov

Američanom v sobotu nepomohlo ani to, že brankára Jussiho Olkinuoru prekonali v prvej aj druhej tretine svojou prvou strelou v danej časti. Už v 64. sekunde stretnutia otvoril skóre Nate Schmidt, v prvej tretine však vyrovnal Miro Heiskanen a v úvode druhej časti Suomi viedli 2:1 gólom Sakariho Manninena.

Sean Farrell potom vyrovnal, no v polovici súboja Sami Vatanen opäť zariadil najtesnejší náskok pre Fínov a v 46. min ich poslal do dvojgólového vedenia Joel Armia. Tím USA v záverečnej štvorminútovke siahol k hre bez brankára a skorigoval zásahom Adam Gaudetta, ale do predĺženia to už nedotiahol.

USA sa do finále nedostali už desaťročia

Američania v semifinále MS nepochodili už jedenástykrát bez prerušenia a stále platí, že zlato či striebro na tomto fóre nezískali už dlhých 62 rokov.

Naposledy sa z titulu svetového šampióna tešili ešte v roku 1960. V nedeľu ich čaká duel o bronz proti neúspešnému z podvečerného semifinále medzi výbermi Česka a Kanady. V prípade nedeľňajšieho úspechu môžu Američania získa jubilejný desiaty bronz z MS.

Úradujúci olympijskí šampióni Fíni už majú istotu, že minimálne obhája striebro spred roka z Rigy. Svetový šampionát hostia už deviatykrát v histórii a zatiaľ na vlastnom ľade ani raz nezískali cenný kov. V predchádzajúcej dekáde získali dvakrát zlato na Slovensku (2011 a 2019).

Výsledok úvodného sobotňajšieho semifinále na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo Fínsku: Fínsko – USA 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Góly: 17. Heiskanen (H. Pesonen, Armia), 25. Manninen (M. Lehtonen, Hartikainen), 30. Vatanen (H. Pesonen, Heiskanen), 46. Armia (Heiskanen, Vatanen) – 2. Schmidt (Peeke, Tynan), 7. Farrell (Meyers, S. Jones), 58. Gaudette (Boldy, Tynan) Kanada – Česko (hrá sa 17.20 h SELČ)