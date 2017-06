Favorizovaní Slováci bez medaily v 3x C2, nedarilo sa ani Slovenkám v 3x C1

TACEN 2. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí reprezentanti prekvapujúco zostali bez medaily v kategórii hliadok 3x C2 na európskom šampionáte vo vodnom slalome v slovinskom Tacene. Zostava Pavol a Peter Hochschornerovci, Ladislav a Peter Škantárovci a Tomáš Kučera, Ján Bátik obsadila v konkurencii piatich hliadok 4. miesto, za bronzovými Čechmi Slováci zaostali takmer o 8 sekúnd. Titul a zlaté medaily patria Francúzom, striebro Poliakom.

“Ťuky” na šiestej a desiatej bránke

Slováci boli favoritmi súťaže hliadok 3x C2, keďže práve v tejto kategórii brali zlaté medaily na predchádzajúcich troch európskych šampionátoch vo Viedni 2014, Markkleebergu 2015 a doma v Liptovskom Mikuláši 2016. Na tacenskej trati sa nevyhli 4 trestným sekundám za “ťuky” na šiestej a desiatej bránke, ani čistá jazda by im však vzhľadom na veľké časové manko na medailu nestačila.

“K jazde veľa hovoriť netreba, všetci mali možnosť to vidieť. Problém bol asi celý týždeň. Príliš veľa sme ´makali´ a boli sme unavení. Navyše mám seknutý krk, tak sa nedalo poriadne pádlovať. Na preteky nám nezostali sily. Nastal čas na menší oddych. Na Svetový pohár do Prahy nejdeme určite a tie ďalšie – uvidíme. Stať sa môže aj to, že počas sezóny definitívne skončíme,” povedal trojnásobný olympijský víťaz Pavol Hochschorner.

Slovenky nazbierali 30 trestných sekúnd

Ani druhé finále na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v slovinskom Tacene neprinieslo medailu pre Slovensko. Ženská hliadka 3x C1 v zložení Simona Glejteková, Soňa Stanovská, Monika Škáchová obsadila siedme miesto. Slovenky nazbierali až 30 trestných sekúnd a dosiahli výsledný čas 199,48 s. Za bronzovými Češkami zaostali o 41 sekúnd. Pred rokom na ME v Liptovskom Mikuláši boli slovenské reprezentantky štvrté.

“Hliadka nám veľmi nevyšla. Ja sama som dosť ´naťukala´, pridali sa aj dievčatá. Do cieľa sme prišli štvrté a zostali bez medaily. Medzi jednotlivkyňami som postúpila do sobotňajšieho semifinále, šťastie sa naklonilo na moju stranu. Až na ten skok som mala peknú jazdu, pred cieľom som si dala dokonca otočku. Potešil by ma postup do finále, ale v prvom rade chcem ukázať dobrú jazdu,” povedala členka slovenského tímu Soňa Stanovská.

V konkurencii deviatich hliadok si zlaté medaily v Tacene vybojovali reprezentantky Veľkej Británie, ktoré obhájili zlato spred roka z Liptova. Striebro patrí Nemkám a bronz Češkám.

ME vo vodnom slalome

Tacen (Slovin.)

MUŽI

3x C2 – finále: 1. Francúzsko 120,44 s (0), 2. Poľsko 128,21 (2), Česko 132,23 (8), 4. Slovensko (Pavol a Peter Hochschornerovci, Ladislav a Peter Škantárovci, Tomáš Kučera, Ján Bátik) 139,95 (4)

ŽENY

3x C1 – finále: 1. Veľká Británia 151,24 s (6), 2. Nemecko 157,32 (8), 3. Česko 158,48 (10),…7. Slovensko (Simona Glejteková, Soňa Stanovská, Monika Škáchová) 199,48 (30)