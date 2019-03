FC Barcelona potvrdil záujem o služby De Ligta z Ajaxu Amsterdam

BARCELONA 9. marca (WebNoviny.sk) – Prezident španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Josep Maria Bartomeu potvrdil záujem „blaugranas“ o služby Holanďana Matthijsa de Ligta.

Devätnásťročný stopér v službách Ajaxu Amsterdam by sa mohol stať druhou letnou akvizíciou tímu z Camp Nou, ktorá by prišla do Katalánska práve od účastníka Eredivisie. Barcelončania totiž ešte koncom januára podpísali zmluvu s o dva roky starším Frenkiem de Jongom, ktorý sa ku klubu pripojí po skončení aktuálnej sezóny.

„Neustále pokukujeme po najlepších hráčoch a podobné talenty budú vždy v našom hľadáčiku. De Ligtovo meno bude určite figurovať v našich plánoch,“ priznal Bartomeu v rozhovore pre denník Marca.

Mladý holandský zadák, za ktorého jeho súčasný zamestnávateľ pýta približne 75 miliónov eur, bol pri prekvapivom postupe Ajaxu do štvrťfinále Ligy majstrov 2018/2019, keď v osemfinálovom dvojzápase proti Realu Madrid viedol svoj tím s kapitánskou páskou. Stal sa tak najmladším „céčkom“ v histórii vyraďovacej časti tejto európskej pohárovej súťaže (19 rokov a 186 dní, pozn.).