FC Barcelona vyhral v poslednom kole La Ligy, Torres strelil na rozlúčku za Atletico oba góly

MADRID 20. mája (WebNoviny.sk) – Hráči čerstvého španielskeho vicemajstra Atlética Madrid remizovali s futbalistami Eibaru 2:2 v stretnutí záverečného 38. kola tamojšej najvyššej súťaže La Ligy. Oba góly „colchoneros“ strelil skúsený útočník Fernando Torres.

Pre 34-ročného kanoniera to bolo zároveň posledné ligové stretnutie za Atlético, v ktorom hral už od detstva a prežil v ňom veľkú časť profesionálnej kariéry. Mužstvo z Madridu hralo od 63. min v početnej nevýhode, duel nedohral pre červenú kartu po dvoch žltých napomenutiach francúzsky stopér Lucas Hernández.

V záverečnom kole triumfovali hráči šampióna FC Barcelona, na domácej pôde uspeli nad futbalistami Realu Sociedad San Sebastián 1:0. Jediný zásah stretnutia dosiahol v 57. min brazílsky stredopoliar Philippe Coutinho.

La Liga – záverečné 38. kolo

nedeľa:

FC Valencia – La Coruňa 2:1 (1:0)

Góly: 28. Zaza, 77. Guedes – 80. Lucas Pérez

Bilbao – Espanyol Barcelona 0:1 (0:1)

Gól: 9. David López

Atlético Madrid – Eibar 2:2 (1:1)

Góly: 42. a 60. F. Torres – 35. Kike, 70. Rubén Peňa, ČK: 63. Lucas Hernández (Atlético) po druhej ŽK

FC Barcelona – San Sebastián 1:0 (0:0)

Gól: 57. Coutinho

Tabuľka La Ligy:

1. FC Barcelona 38 28 9 1 99:29 93 – majstrovský titul

2. Atlético Madrid 38 23 10 5 58:22 79

3. Real Madrid 38 22 10 6 94:44 76

4. Valencia 38 22 7 9 65:38 73

5. Villarreal 38 18 7 13 57:50 61

6. Betis Sevilla 38 18 6 14 60:61 60

7. FC Sevilla 38 17 7 14 49:58 58

8. Getafe 38 15 10 13 42:33 55

9. Eibar 38 14 9 15 44:50 51

10. Girona 38 14 9 15 50:59 51

11. San Sebastián 38 14 7 17 66:59 49

12. Celta Vigo 38 13 10 15 59:60 49

13. Espanyol Barcelona 38 12 13 13 36:42 49

14. Alavés 38 15 2 21 40:50 47

15. Levante 38 11 13 14 44:58 46

16. Bilbao 38 10 13 15 41:49 43

17. Leganés 38 12 7 19 34:51 43

18. La Coruňa 38 6 11 21 38:76 29 – zostup do II. ligy

19. Las Palmas 38 5 7 26 24:74 22 – zostup do II. ligy

20. Málaga 38 5 5 28 24:61 20 – zostup do II. ligy