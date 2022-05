FC Chelsea pozná svojho kupcu, pôjde o najlukratívnejší obchod v histórii športu

Anglický futbalový klub FC Chelsea v Londýne získa za 2,5 miliardy libier, čo sú v prepočte približne takmer tri miliardy eur, konzorcium záujemcov na čele so spoluvlastníkom bejzbalového klubu Los Angeles Dodgers Toddom Boehlym.

Pôjde o najlukratívnejší obchod v histórii športu. Ďalších 1,75 miliardy libier (cca 2 miliardy eur) plánujú noví vlastníci investovať do rozvoja úradujúceho šampióna Ligy majstrov či MS klubov.

Abramovič z predaja neuvidí ani libru

Po devätnástich rokoch sa v organizácii „The Blues“ skončí éra Rusa Romana Abramoviča, ktorý však z predaja neuvidí ani libru a všetky financie poputujú na pomoc obetiam vojny na území Ukrajiny. Tú v závere februára rozpútali Rusi s pomocou Bielorusov, preto musel Abramovič pristúpiť k predaju klubu. Rus sa totiž ocitol na sankčnom zozname, Chelsea má zmrazené aktíva a funguje v obmedzenom režime. Náklady A-tímu na zápasy u súperov nesmú presiahnuť v prepočte 24-tisíc eur.

Súčasťou spomenutého konzorcia je aj švajčiarsky boháč Hansjörg Wyss či Mark Walter, ktorý je rovnako ako Boehly súčasťou vlastníckej štruktúry LA Dodgers. Boehly tiež vlastní menšinové podiely v basketbalových tímoch Los Angeles Lakers a Los Angeles Sparks. Transakciu ešte musí schváliť vedenie najvyššej anglickej futbalovej súťaže Premier League, súhlasné stanovisku musí dať aj britská vláda. V opačnom prípade Chelsea nebude môcť fungovať po 31. máji.

Súčasťou plánov je rekonštrukcia arény

„Výťažok z predaja bude uložený na zmrazený bankový účet v Spojenom kráľovstve s úmyslom venovať 100 percent na charitatívne účely, ako potvrdil Roman Abramovič,“ uvádza sa v sobotňajšom tlačovom vyhlásení londýnskeho klubu.

Spomenutý Todd Boehly sa už údajne nachádza v Londýne a naživo by mal na štadióna Stamford Bridge sledovať ligový duel medzi Chelsea a Wolverhamptonom. Zverenci nemeckého trénera Thomasa Tuchula sú v tabuľke súťaže tretí už bez šance na majstrovský titul, no na dobrej ceste prebojovať sa do budúcosezónnej edície Ligy majstrov. Súčasťou plánov nových vlastníkov má byť rekonštrukcia uvedenej arény s cieľom zvýšiť kapacitu zo súčasných 41-tisíc miest.

Spomenutá čiastka určená na rozvoj klubu má putovať okrem rekonštrukcie Stamford Bridge aj pre mládežnícku akadémiu a ženský tím. Pod Romanom Abramovičom získala Chelsea za 19 rokov spolu 21 trofejí. Šancu na ďalšiu bude mať už počas nasledujúcej soboty, keď vo Wembley nastúpi vo finále FA Cupu proti FC Liverpool.