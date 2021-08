FC Chelsea zdolala vo finále Európskeho Superpohára Villarreal, rozhodol až penaltový rozstrel (video)

Futbalisti londýnskeho tímu FC Chelsea sa stali víťazmi Európskeho Superpohára pre rok 2021. V stredajšom súboji o túto trofej úradujúci víťaz Ligy majstrov zdolal španielsky Villarreal CF ako víťaza Európskej ligy z minulej sezóny.

V riadnom hracom čase sa duel skončil nerozhodne 1:1, v predĺžení gól nepadol a v penaltovom rozstrele Angličania zvíťazili 6:5.

Chelsea si o túto trofej zahrala už piatykrát, do klubovej vitríny ju získala druhýkrát, predtým aj v roku 1998. Nasledovali tri neúspešné účasti v rokoch 2012, 2013 a 2019. Villarreal si v takomto zápase zahral premiérovo.

V predĺžení boli lepší Angličania

Prvý polčas v belfastskom Windsor Parku patril úradujúcemu víťazovi Ligy majstrov, hráči londýnskej Chelsea mali niekoľko príležitostí skórovať a v 27. min center Kaia Havertza z ľavej strany zužitkoval na vedúci gól Hakin Ziyech. Ten sa však ešte pred prestávkou zranil a musel nútene striedať.

Tesne pred polčasovým hvizdom Alberto Moreno delovkou trafil len brvno a po zmene strán, už pri aktívnejšej hre Villarrealu, trafil konštrukciu súperovej bránky aj Gerard Moreno. Španieli z prevahy v druhej 45-minútovke už viac nevyťažili, duel preto dospel do predĺženia.

V ňom boli lepší futbalisti anglického tímu, ale skóre sa nezmenilo. V penaltovom rozstrele sa napokon rozhodlo v siedmej sérii, keď za Chelsea uspel nemecký obranca Antonio Rüdiger, no vo farbách Villarrealu pokus kapitána Raúla Albiola zneškodnil brankár Kepa Arrizabalaga, ktorý prišiel na hraciu plochu tesne pred koncom predĺženia za Edouarda Mendyho.

Chelsea bola pri každom rozstrele

„Bol to poriadne náročný duel. Úvodnú polhodinu sme mali o dosť silnejšiu, po strelenom góle sme však znížili tempo. Vyrovnanie súpera bolo zaslúžené. V celkovom hodnotení si však myslím, že sme trofej získali zaslúžene,“ prezradil kouč Tuchel po víťaznom súboji podľa oficiálneho webu Európskej futbalovej únie (UEFA).

Na margo striedania brankárov doplnil: „Striedanie brankárov pred koncom predĺženia nebola spontánna záležitosť. Bavili sme sa o tom hneď po mojom príchode do klubu. boli sme na to pripravení. Podľa štatistík je Kepa lepší v zneškodňovaní pokutových kopov, dal som teda na analýzy. Je fantastické, ako to prijal Edouard.“

Zaujímavosťou je, že doteraz sa v zápasoch o Európsky Superpohár rozhodovalo v rozstrele len tretíkrát a zakaždým pri tom boli futbalisti Chelsea. V roku 2013 však na penalty podľahli nemeckému Bayernu Mníchov, o šesť rokov neskôr aj anglickému FC Liverpool.

Villarreal sa lúčil so cťou

Až na tretí pokus sa im podarilo zvíťaziť. Anglický tím vyhral ES deviatykrát v jeho histórii, rovnako deväťkrát ho získali aj kluby z Talianska. S pätnástimi víťazstvami sú na tom najlepšie mužstvá zo Španielska.

„V prvom rade bolo pre nás cťou reprezentovať klub, mesto Villarreal a španielsku La Ligu na tejto úrovni. Z prehry hráčov viniť nemožno, pretože predviedli fantastický výkon,“ povedal po súboji kouč zdolaného mužstva Unai Emery.

Autor gólu „žltej ponorky“ Gerard Moreno, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča stretnutia, doplnil: „Napriek prehre môžem byť pyšný – na tím, fanúšikov, náš klub a ľudí v ňom. Súperíme na najvyššej úrovni. Chelsea bola favoritom, podľa mňa je najlepším tímom na svete.“