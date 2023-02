FC Liverpool má v Premier League naďalej problémy, podľa trénera Kloppa to nie je len vecou sebavedomia

Problémy futbalistov FC Liverpool v najvyššej anglickej súťaži Premier League 2022/2023 neutíchajú. „The Reds“ v sobotňajšom dueli vo Wolverhamptone opäť výsledkovo vyhoreli, keď súperovi z druhej polovice ligovej tabuľky ohrozenému zostupom podľahli rozdielom triedy 0:3.

Mužstvo nemeckého trénera Jürgena Kloppa v ostatných siedmich súťažných dueloch zvíťazilo iba raz, v Premier League ťahá šnúru štyroch stretnutí bez plného bodového zisku a patrí mu až 10. priečka.

Tím si po prehrách neverí

„Je to veľmi frustrujúce, cítim veľké sklamanie. To sa nemôže stávať. Doplatili sme na úplne hrozný začiatok stretnutia, je naozaj ťažké to prehĺtnuť,“ povedal Klopp podľa oficiálneho webu LFC.

Kouč Liverpoolčanov tvrdí, že mužstvo si po viacerých nevydarených zápasoch od začiatku tohto roka neverí, aj keď niektoré herné aspekty nie sú podľa neho vecou sebavedomia.

„Tím neoplýva sebavedomím, ale potrebujete veľké sebavedomie na to, aby ste dobre bránili, hrali kompaktne a aktívne? Nie som si tým istý. Postavte sa medzi loptu a súpera, zablokujte loptu, vyhýbajte sa prihrávkam krížom cez ihrisko… Tieto veci zvládnete aj bez veľkého sebavedomia,“ dodal Klopp.

Becker vidí svetlo na konci tunela

Liverpool prehral v aktuálnej sezóne už desať súťažných duelov z doterajších 32, čo je viac ako dvojnásobok prehier z celej minulej sezóny. Vtedy Liverpoolčania prehrali v 63 zápasoch len štyrikrát.

Brankár Alisson Becker však vidí „svetlo na konci tunela“ a tvrdí, že Liverpool by mal hrať tak, ako väčšinu zápasu vo Wolverhamptone.

„Keď si odmyslíme úvodnú štvrťhodinu a posledných desať minút, urobili sme krok vpred. Musíme využívať šance, ktoré máme a prestať dostávať hlúpe góly,“ poznamenal brazílsky gólman.