FC Liverpool neprežíva práve najlepší začiatok sezóny a čelo Premier League sa mu vzďaluje. Čo na to kouč Klopp?

Futbalistom anglického klubu FC Liverpool začiatok sezóny 2022/2023 nevychádza podľa predstáv. Zverenci nemeckého trénera Jürgena Kloppa sa síce v Lige majstrov už prebojovali do jarnej vyraďovacej časti, no v Premier League z dvanástich duelov získali iba 16 bodov a čelo tabuľky sa im vzďaľuje.

„The Reds“ v hodnotení najvyššej anglickej futbalovej súťaže figurujú na priebežnej 9. priečke, keď z ostatných siedmich zápasov dosiahli bilanciu dve víťazstvá, dve remízy a tri prehry.

Prehra po niekoľkých rokoch

Po minulotýždňovej prehre na pôde Nottinghamu v sobotu nebodovali ani pred vlastnými fanúšikmi, keďže na Anfielde podľahli nevýraznému Leedsu 1:2.

Agentúra AP pripomenula, že pred vypredaným domácim hľadiskom prehral FC Liverpool prvýkrát od apríla 2017.

„Nejde nám to tak, ako by sme si predstavovali. Niekde je chyba. Musíme sa nad tým zamyslieť a čo najskôr sa vrátiť na správnu cestu,“ vyhlásil po sobotňajšom zaváhaní obranca Trent Alexander-Arnold podľa oficiálneho klubového webu.

Hlavný kouč Klopp vidí hlavnú príčinu v nevyrovnanosti výkonov svojich zverencov. „Ak nebudeme predvádzať konzistentné výkon, nemáme nárok dostať sa do Ligy majstrov,“ zhodnotil nemecký odborník podľa webu BBC.com.

Niečo s tým musia spraviť

Narážal tým aj na skutočnosť, že jeho tím zdolal obhajcu tituly Manchester City a po ňom aj West Ham, nasledovali však prehry s Nottinghamom a teraz aj s Leedsom. „Musíme s tým niečo spraviť,“ vyzval Klopp.

Nemeckému kormidelníkovi sa nepáči viacero aspektov hry jeho zverencov. „Je mi to ľúto, no taká je situácia. Nie som si istý, ako hlboko budeme musieť kopať, ale spravíme to, aby sme odhalili problémy a pristúpili k ich riešeniu,“ myslí si.

Pred mesačnou ligovou prestávkou vyhradenou pre svetový šampionát v Katare čakajú na futbalistov FC Liverpool ešte dve stretnutia v Premier League – na pôde Tottenhamu a doma proti Southamptonu.

Okrem toho sa zverenci Jürgena Kloppa predstavia v Lige majstrov proti talianskemu Neapolu a v Ligovom pohári proti Derby County.