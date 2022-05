FC Liverpool prišiel pred záverom sezóny o Salaha a Van Dijka, obaja sa zranili

Anglický futbalový klub FC Liverpool prišiel v sobotňajšom finálovom dueli tamojšieho FA Cupu proti londýnskemu tímu FC Chelsea o duo zranených opôr – egyptského útočníka Mohameda Salaha a holandského stopéra Virgila van Dijka.

Ako referuje web denníka Marca, pre klub z Anfieldu to predstavuje vážny problém pred zostávajúcimi duelmi Premier League 2021/2022 a finále Ligy majstrov proti Realu Madrid, ktoré sa uskutoční 28. mája.

„Keď som v prvom polčase zašprintoval, pocítil som diskomfort pri kolene, ale hral som ďalej. Dúfam, že to bude v poriadku,“ povedal Van Dijk, ktorý pred začiatkom predĺženia prenechal miesto na trávniku Kamerunčanovi Joelovi Matipovi.

Salah však nedokončil ani prvý polčas. V 33. min. ho vystriedal Portugalčan Diogo Jota. Ak by nestihol finále Ligy majstrov, bolo by to preňho o to smutnejšie, že v rozhodujúcom dueli európskeho pohára číslo jeden v sezóne 2017/2018 proti Realu Madrid musel odstúpiť z hry pre zranenie, ktoré si privodil v súboji so Sergiom Ramosom.

„Keď som vtedy odchádzal z ihriska, bolo to pre mňa smutné, ale musel som to prijať a ísť ďalej. Aj preto sme o rok vyhrali Ligu majstrov,“ skonštatoval nedávno Salah.