FC Nitra bude nováčikom Fortuna ligy, medzi elitu sa vracia po troch rokoch

BRATISLAVA 21. júna (WebNoviny.sk) – Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK) na stredajšom rokovaní odsúhlasilo zaradenie FC Nitra do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy v nastávajúcej sezóne 2017/2018. Tím spod Zobora sa tak stal postupujúcim klubom z II. ligy do Fortuna ligy.

“Prezídium Únie ligových klubov na svojom stredajšom rokovaní v zmysle súťažného poriadku jednomyseľným hlasovaním odsúhlasilo zaradenie FC Nitra do Fortuna ligy 2017/2018. Vychádzali sme zo správy Licenčnej komisie Slovenského futbalového zväzu, ktorá odporučila zaradiť do Fortuna ligy FC Nitra ako druhé mužstvo konečnej tabuľky II. ligy, keďže víťaz tejto súťaže FC VSS Košice nesplnil podmienky skráteného licenčného konania,” skonštatoval prezident ÚLK Ivan Kozák v tlačovej správe.

Nitriansky klub sa medzi slovenskú futbalovú elitu vracia po troch rokoch, naposledy v najvyššej slovenskej súťaži účinkoval v sezóne 2013/2014. V úvodnom kole nového súťažného ročníka sa stretne s úradujúcim majstrom MŠK Žilina. Dovtedy však ešte bude musieť nováčik zrealizovať úpravy, aby mohol hrať domáce zápasy Fortuna ligy na svojom štadióne.

“Štadión v Nitre skontrolovala Komisia pre štadióny a ihriská SFZ, ktorej zistenia boli prezentované na dnešnom Prezídiu Únie ligových klubov. FC Nitra má termín na odstránenie nedostatkov do 13. júla. Predseda predstavenstva nitrianskeho klubu Marián Valenta nás zároveň informoval, že Nitra požiada o výnimku z licenčnej smernice na vyhrievaný trávnik s tým, že jeho rekonštrukcia by sa mohla začať už v priebehu jesennej časti sezóny. V takom prípade by Nitra odohrala niekoľko domácich stretnutí v náhradnom dejisku v Zlatých Moravciach, ale na jar by už mala k dispozícii štadión spĺňajúci všetky základné kritériá pre Fortuna ligu,“ povedal výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák.