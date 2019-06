FC Spartak Trnava definitívne mení majiteľa, Poórovi sa podarilo uskutočniť predaj

TRNAVA 14. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový klub FC Spartak Trnava definitívne mení majiteľa. Ako referuje oficiálny web trnavského tímu, Vladimírovi Poórovi sa podarilo uskutočniť predaj.

„Vzájomné rokovania o prevode 100 % akcií FC Spartak, a.s. medzi predávajúcim City Arena, a.s. patriacej do skupiny p. Vladimíra Poóra a kupujúcimi, spoločnosťami patriacimi slovenskej rodine Drobných boli ukončené dohodou a podpisom transakčných dokumentov dňa 14. júna 2019 v priestoroch Štadióna Antona Malatinského v Trnave. Týmto aktom futbalový klub FC Spartak Trnava prevzali noví majitelia. Pozitívne vyznieva fakt, že táto bašta slovenského futbalu ostáva v slovenských rukách. Predávajúci spoločne s kupujúcimi v tomto kroku vidia perspektívu ďalšieho úspešného pôsobenia tohto klubu s bohatou históriou slovenských a európskych futbalových súťaži. O stratégii FC Spartak Trnava bude vedenie klubu informovať najbližších dňoch,“ uvádza sa v správe na webe Spartaka.

Vladimír Poór informoval o zámere predať klub v novembri 2018. Odvtedy hľadal záujemcov o kúpu, no Spartak podporoval aj naďalej. Slovenský šampión zo sezóny 2017/2018 v uplynulom ročníku ovládol Slovenský pohár a aj v ďalšej sezóne bude štartovať v pohárovej Európe.