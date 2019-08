Federálnu mincovňu v Mexiku prepadli ozbrojenci, odišli s predmetmi za milióny eur

Sídlo mexickej federálnej mincovne v hlavnom meste Mexiko v utorok prepadli ozbrojenci a vyrabovali tamojší trezor.

Tajomník mestskej verejnej bezpečnosti Jesús Orta Martínez pre televíznu stanicu Telediario uviedol, že trojica ozbrojených mužov odzbrojila ochrankárov v kancelárskej časti a šla „priamo k trezoru, ktorý bol otvorený“.

Páchatelia podľa jeho slov utiekli so zlatými mincami, upomienkovými hodinkami a ďalšími cennými predmetmi. Ich hodnotu neuviedol, podľa miestnych médií to však je do 50 miliónov pesos (približne 2,3 milióna eur). Úrady tvrdia, že majú záznamy z bezpečnostných kamier, na ktorých je zločincov vidieť.