Federer môže vyrovnať svoj najlepší štart do sezóny pred 12 rokmi, potrebuje ešte jeden triumf

INDIAN WELLS 15. marca (WebNoviny.sk) – Švajčiarsky rýchlovlak FedExpres na tenisovom turnaji v americkom Indian Wells zatiaľ pracuje na plné obrátky. V osemfinále sa pred 36-ročnou svetovou jednotkou musel skloniť Francúz Jérémy Chardy. Hoci statočne odolával, napokon prehral za 82 minút 5:7, 4:6.

Federer v zápase uhral body po každom z 25 prvých podaní, celkovo mal úspešnosť získaných fiftínov po oboch servisoch 90%, resp. 44 zo 49. Súpera nepustil k jedinému brejkbalu, sám využil dva z piatich a pridal aj dve esá a žiadnu dvojchybu.

Len po piaty raz v kariére Federer vyhral zápas (bez skreču súpera), v ktorom bodoval po každom svojom prvom podaní. Charizmatický Švajčiar dosiaľ v tomto ročníku turnaja v Indian Wells Tennis Garden v troch stretnutiach neprenechal súperom ani set.

„Vyhral som už tri zápasy, čo je pri nabitom ´pavúku´, aký je v Indian Wells, veľká úľava. Som teda šťastný, že som herne na dobrej ceste,“ skromne podotkol Federer.

Úžasné a rozdielne po toľkých rokoch

V tomto roku má švajčiarsky Maestro na hlavnom profiokruhu zatiaľ bezchybnú zápasovú bilanciu 15:0. Sú v nej zahrnuté turnajové tituly na „harde“ Australian Open v Melbourne a na halovom podujatí v Rotterdame.

Ak pridá ešte jedno víťazstvo, vyrovná svoj najlepší vstup do profisezóny z roku 2006. Vtedy mal 24 rokov a po triumfoch v Dauhe a na Australian Open podľahol až na treťom turnaji v Dubaji vo finále Rafaelovi Nadalovi.

„Je to úžasné, ale zároveň úplne rozdielne po toľkých rokoch. Celkovo mám pocit, že tento rok som veľmi skoro našiel svoj herný rytmus a správne načasovanie. Už v Austrálii som sa cítil veľmi dobre a rovnako potom v Rotterdame. Neviem, či je to tým, že mám rád Austráliu, alebo sú to plody tvrdej práce počas prípravy na sezónu,“ poznamenal Federer.

Obhajca útočí na šiesty titul

Fenomenálny tenista aktuálne dosiahol aj hranicu 60 víťazných zápasov na turnaji ATP World Tour Masters 1000 BNP Paribas Open v Indian Wells. Z kalifornskej púštnej oázy má už 5 singlových titulov, je obhajcom z vlaňajška a reálne útočí na šiesty. Najbližšie musí prekonať štvrťfinálovú prekážku, ktorou je 21-ročný húževnatý Kórejčan Čchung Hje-on (23.).

Úradujúci šampión Next Gen ATP Finals má v tomto roku rovnako skvelú fazónu, proti Uruguajčanovi Pablovi Cuevasovi (30.) v osemfinále /6:1, 6:3/ dosiahol pätnáste jednotlivé víťazstvo v tejto sezóne, pričom si zapísal aj semifinálovú účasť na Australian Open (odstúpil tam práve zo zápasu proti Federerovi). Podľa webu ATP World Tour v uplynulej sezóne Čchung nemal 15 víťazných duelov na konte až do augustového turnaja ATP World Tour Masters 1000 v Montreale.