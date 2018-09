Federer na US Open nemal svoj deň a lapal po dychu, Millman sa po triumfe ani netešil a mal pocit viny

NEW YORK 4. septembra (WebNoviny.sk) – Roger Federer zatiaľ nepridá šiesty singlový titul z tenisového US Open. Tridsaťsedemročná švajčiarska legenda na záver pondelkového nočného programu v New Yorku nečakane prehrala v osemfinále dvojhry s Austrálčanom Johnom Millmanom 6:3, 5:7, 6:7 (7), 6:7 (3) a nedočkala sa veľkého štvrťfinále proti Srbovi Novakovi Djokovičovi.

Šampión z rokov 2004 – 2008 Federer nebol vo svojej koži, za 3:35 h na hlavnom newyorskom dvorci Arthura Ashea urobil až 76 nevynútených chýb, tiež 10 dvojchýb a len 49 % prvého podania trafil do kurtu. Viedol síce 6:3 a 5:3, za stavu 5:4 mal dva setbaly, ale potom mu odišlo podanie a nevrátilo sa do konca zápasu.

Dvadsaťnásobného grandslamového šampióna nedostal do hry o víťazstvo ani ďalší setbal v tajbrejku tretieho setu či brejk a vedenie 4:2 vo štvrtom sete.

„Bolo veľmi teplo. Bola to jedna z tých nocí, keď som lapal po dychu. Nebolo tam žiadne prúdenie vzduchu. V týchto podmienkach som nedokázal plnohodnotne hrať. Málokedy predtým sa mi to stalo, som z toho smutný,“ uviedol Roger Federer na svoju obhajobu na webe US Open. Po chvíli predsa len dodal na vysvetlenie: „Keď cítite to teplo a vlhko, zrazu je všetko, čo máte v hlave, preč. Na sebe máte mokré kraťasy, vo vrecku lepkavé loptičky. Snažíte sa hrať, ale nejde to. Všetko je zrazu pomalšie, keď chcete zahrať víťazné údery, lieta to inde. Samozrejme, to neznižuje kvalitu súpera. John odohral v týchto podmienkach výborné stretnutie.“

Federer nebol ani polovičný

Dvadsaťdeväťročný Austrálčan (55. hráč rebríčka ATP) hrá životný turnaj, predtým bol na grandslamovom podujatí najďalej v 3. kole vlani práve na US Open a rok predtým na Wimbledone.

Millman mal až do pondelkového súboja s Federerom bilanciu 0-10 s hráčmi z Top Ten rebríčka ATP, Švajčiar zasa na US Open vyhral všetkých 40 zápasov nad hráčmi mimo najlepšej svetovej päťdesiatky.

Rodák z Brisbane po najväčšom triumfe kariéry sa navonok takmer ani netešil. Chcel si zrejme zachovať nadhľad, lebo si uvedomoval, že jeho slávny súper v niektorých fázach zápasu nepodal ani len 50-percentný výkon.

„Cítim sa byť trochu vinný. Roger nemal svoj deň, a preto som vyhral. Funguje to tak, že ak ho chcem zdolať, on musí zahrať pod svoje možnosti a ja ďaleko najlepšie ako viem. Ako ubiehal zápas, cítil som sa čoraz lepšie najmä po mentálnej stránke a fungovalo mi aj podanie. Ten pocit relaxu mi pomohol,“ skonštatoval John Millman.

Millman vo štvrťfinále vyzve Federera

Millman si prežil ťažké obdobie v rokoch 2013 a 2014, keď po operácii pravého ramena zostal nútene 11 mesiacov bez tenisu. Neskôr začiatkom sezóny 2017 pauzoval štyri mesiace pre zranenie slabín.

Proti Federerovi odohral v kariére len druhý zápas (v Brisbane 2015 s ním prehral 6:4, 4:6, 3:6), ale švajčiarsky elegán nebol pre neho neznámy hráč. Spolu trénovali vo Švajčiarsku pred začiatkom tohtoročnej sezóny na tráve. „Potrebovali sme dobrého hráča do tréningovej skupiny, ktorý bude poctivo pristupovať k svojim povinnostiam,“ uviedol Federer vtedy na adresu Millmana.

„Roger je môj hrdina. Pamätám si ho ako človeka, ktorý bol v šatni vždy prístupný na rozhovor. On a jeho tím sú skvelí ľudia,“ opätoval poklonu Millman. „Mám rád intenzitu, s akou do toho ide. Pripomína mi Davida Ferrera a tých hráčov, ktorých musím obdivovať za ich prístup v tréningoch. Jeho správanie je pozitívne na kurte aj mimo neho,“ ešte raz pochválil svojho austrálskeho súpera Federer.

Najbližším súperom Millmana bude víťaz nedávneho Wimbledonu Srb Novak Djokovič, momentálne jeden z dvoch najväčších favoritov na celkový triumf. „On je výnimočný hráč a má aj solídnu formu. Ale prečo nie? Ísť do toho s tým, že si vopred neverím, by nebolo dobré,“ povedal Millman na adresu zverenca Mariána Vajdu.