Aktualizované: Federer po výhre v 1. kole Wimbledonu vedie historické poradie v Londýne

aktualizované 4. júla, 19:25

LONDÝN 4. júla (WebNoviny.sk) – Švajčiarsky favorit na celkový triumf Roger Federer uspel proti Ukrajincovi Alexandrovi Dolgopolovovi v utorňajšom stretnutí 1. kola dvojhry mužov na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne (3. – 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

Federer viedol 6:3, 3:0, keď Dolgopolov po 42 minútach odstúpil. Bol to druhý skreč na Centre Courte v rade, predtým Slovák Martin Kližan pri skóre 3:6, 0:2 a 0:30 na servise podal ruku Srbovi Novakovi Djokovičovi.

Federer nasadený ako tretí osamel pred Američanom Jimmym Connorsom na čele historického poradia podľa počtu zápasových úspechov v All England Lawn Tennis and Croquet Clube. Má ich na konte už 85. V 2. kole bude hrať s Grékom Stefanosom Tsitsipasom alebo so Srbom Dušanom Lajovičom.

Nedoprial mu 200. triumf v dvojhre

Zverenec Ivana Ljubičiča a Severina Lüthiho Federer zvýšil v bilancii zo vzájomných konfrontácií s 28-ročným 84. mužom počítačového poradia Dolgopolovom, kedysi aj 13. v systéme, na 4:0.

Nadviazal na triumf 6:3, 7:5, 6:1 z 2. kola vlaňajších Australian Open. Štvrťfinalistovi AO 2011 nedoprial jubilejný 200. triumf vo dvojhre v kariére. Ukrajinec inkasoval 14. prehru v rade od nasadeného protivníka na veľkej štvorke.

Kandidát na piaty titul z Wimbledonu

Do 2. kola v britskej metropole postúpil Federer 15. raz v rade, čím predstihol Connorsa, Švéda Stefana Edberga a Nemca Borisa Beckera. V 1. kole na Majors neprehral od Roland Garros 2003, kde nestačil na Peruánca Luisa Hornu. Na Wimbledone sa mu to stalo trikrát (1999 Čech Jiří Novák, 2000 Rus Jevgenij Kafeľnikov, 2002 Chorvát Mario Ančič).

Vlani Federer prehral v semifinále v päťsetovej dráme s Kanaďanom Milosom Raonicom, následne vynechal druhú polovicu sezóny, aby si dal dokopy operované koleno a háklivý chrbát.

Niekdajší líder singlového renkingu ATP Federer, aktuálne piaty v dlhodobom hodnotení a druhý v tohtosezónnom bodovaní Race za Španielom Rafaelom Nadalom, má piaty raz šancu odpútať sa na vrchole miestneho historického poradia podľa počtu trofejí od Brita Williama Renshawa a Američana Peta Samprasa.

Rovnako ako oni 7-krát dobyl primát (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012). Od spomenutej edície 2012 čakal na 18. položku vo svojej zbierke z Majors až do januárových melbournských Australian Open.

Medzičasom zvládol americké “hardové” Sunshine Double v kalifornskom Indian Wells a v Miami na Floride a po účelovom vynechaní hlavnej časti antukovej sezóny vrátane parížskeho Roland Garros sa pripomenul na tráve v Halle, kde sa presadil deviaty raz.

Tridsaťpäťročný bazilejský rodák Federer inkasoval tento rok iba dve prehry, a to 1. marca v osemfinále v Dubaji s Rusom Jevgenijom Donským a 14. júna v rovnakej fáze v Stuttgarte od nemeckého veterána Tommyho Haasa (vo svojom premiérovom vystúpení od 2. apríla).

V prvom prípade to bolo z troch mečbalov, v druhom z jedného. Švajčiar má v roku 2017 zápasovú bilanciu 25:2. Federer dovedna vlastní 92 titulov vo dvojhre, v hodnotení tzv. otvorenej éry už iba o dva zaostáva za druhým Čechom Ivanom Lendlom (vedie Connors so 109 úspechmi).

Švajčiar prekonal hranicu 10 000 es

Roger Federer sa stal tretím tenistom v histórii po Chorvátoch Ivovi Karlovičovi a Goranovi Ivaniševičovi, ktorý nastrieľal počas svojej kariéry aspoň 10 000 es. Hranicu dosiahol pri postupe cez Ukrajinca Alexandra Dolgopolova do 2. kola grandslamového Wimbledonu na tráve v Londýne (6:3, 3:0 a skreč).

Tridsaťpäťročný bazilejský rodák Federer je momentálne na hodnote 10 004 es (v utorok ich stihol dal desať), Karlovič ich napálil 12 018, Ivaniševič 10 131. Informáciu priniesla internetová stránka Asociácie tenisových profesionálov (ATP). Štatistiku tohto typu začali sledovať v roku 1991.

Wimbledon – Dvojhra mužov – 1. kolo:

Roger Federer (Švaj.-3) – Alexandr Dolgopolov (Ukr.) 6:3, 3:0 – skreč, Dolgopolov po 42 minútach odstúpil