Federer nemyslí len na športové úspechy, svojim správaním chce inšpirovať mladšiu generáciu hráčov

Na profesionálnom tenisovom okruhu ATP je od roku 1998, na svojom konte má 20 grandslamových titulov a stal sa jednou z najuznávanejších osobností športovej histórie.

Neukazuje žiadne hviezdne maniere

Švajčiar Roger Federer navonok neukazuje žiadne hviezdne maniere a vždy si nájde čas aj na svojich fanúšikov. Svojim príkladným správaním sa na kurte i mimo neho snaží ovplyvniť aj nastupujúcu generáciu hráčov, čo potvrdzujú aj jeho slová z tlačovej konferencie pred turnajom v čínskom Šanghaji.

„Z veľkej časti sa snažím ísť príkladom pre novú generáciu hráčov. Uvedomujem si, že mám šancu a silu motivovať a inšpirovať mladšie deti, byť pre ne dobrým príkladom. Je to niečo, čo som vždy ocenil a považoval za veľmi pekné,“ cituje slová 39-ročného Federera oficiálny web ATP.

Najobľúbenejší tenista planéty

Rodák z Bazileja vo svojom vyhlásení istým spôsobom apeloval aj na hráčov, aby sa nevyhýbali stretnutiam s fanúšikmi a naďalej im robili radosť.

„Keď vám niekto položí otázku, skúste mu odpovedať. Keď vás niekto požiada o fotku, pokúste sa to urobiť. Pre každého fanúšika to znamená veľmi veľa, pretože je to možno prvýkrát, čo vás vidí alebo možno cestoval zďaleka, aby mal šancu byť blízko vás a niečo sa opýtať,“ pokračoval Federer, ktorý už niekoľkokrát vyhral hlasovanie fanúšikov o najobľúbenejšieho tenistu planéty.

V čínskom Šanghaji sa predstaví ôsmykrát, pričom z predošlých siedmich účastí si odniesol dve turnajové trofeje. V tejto sezóne má zápasovú bilanciu 49:7 a verí, že v druhom najväčšom meste Číny by ju mohol ešte vylepšiť. „Mám náročný žreb, no cítim, že mi zostalo ešte dosť energie na to, aby som dosiahol dobrý výsledok,“ dodal Federer.

Jeho úvodným súperom na turnaji bude Španiel Albert Ramos-Viňolas, ktorému má švajčiarsky tenisový velikán čo vracať. V Šanghaji dosiahol Federer najhorší výsledok v roku 2015, keď ho v druhom kole zdolal práve 31-ročný rodák z Barcelony. Ramos-Viňolas prekvapujúco uspel v zápase 1. kola, keď v pondelok zdolal Chorváta Marina Čiliča.