Federer nepodal proti Pairemu ideálny výkon, ale postúpil do tretieho kola US Open

NEW YORK 31. augusta (WebNoviny.sk) – Švajčiarsky tenista Roger Federer nechýba v 3. kole dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku. Päťnásobný miestny šampión Federer nasadený ako druhý zdolal vo štvrtkovom súboji 2. kola Francúza Benoita Paireho za 1:56 h 7:5, 6:4, 6:4.

Pri svojom podaní premenil prvý mečbal po neúspešnom returne súpera. Federer zdolal Paireho po siedmy raz z rovnakého počtu zápasov. Federer zahral 27 víťazných úderov a vyťažil zo 47 nevynútených chýb Paireho. Najbližším súperom švajčiarskeho „maestra“ bude kontroverzný Austrálčan Nick Kyrgios (30.).

Päťnásobný miestny šampión Federer nechýbal v 3. kole ani raz od svojho debutu v hlavnej súťaži na US Open. Tento rok sa tam prebojoval po osemnásty raz, v sezóne 2016 zo zdravotných dôvodov v New Yorku nehral, vlani sa lúčil vo štvrťfinále po prehre s Juanom Martínom Del Potrom.

„Môj výkon nebol ideálny, boli tam chyby. Cez deň sú loptičky rýchlejšie ako v noci, je väčšie teplo, necítite sa tak dobre. Aj stravovací režim je iný. Na všetko sa treba prispôsobiť a zvyknúť si. Celkovo je to hore-dolu, ale na grandslamových turnajoch to tak je. Proti Kyrgiosovi to bude náročné, musím sa pripraviť aj po psychickej stránke,“ skonštatoval Roger Federer v prvom televíznom interview.