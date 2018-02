Federer nevylúčil štart v Dubaji ani antukovú sezónu, motiváciou post svetovej jednotky

BRATISLAVA 2. februára (WebNoviny.sk) – Švajčiarsky už 20-násobný grandslamový šampión Roger Federer nevylúčil, že bude hrať v týždni od 26. februára na základe voľnej karty na tenisovom turnaji ATP World Tour 500 Dubai Duty Free Tennis Championships na tvrdom povrchu v Dubaji v SAE, na ktorom triumfoval v sezónach 2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014 a 2015.

Vlani na tomto podujatí senzačne zaváhal už v osemfinále, keď nevyužil tri mečbaly proti Rusovi Jevgenijovi Donskému.

„Boli sme s dubajskými organizátormi v kontakte, ale keď sa začali Australian Open, spýtal som sa ich, či bude v poriadku rozhodnúť sa až po turnaji. Záleží na tom, ako sa budem cítiť budúci týždeň či tak nejako,“ povedal Federer na stretnutí s guvernérkou austrálskeho štátu Viktória Lindou Dessauovou, citoval ho napríklad web Standard.co.uk.

Švajčiar odcestoval z južnej pologule do rodnej krajiny, ale v Dubaji má dlhodobú tréningovú bázu v priaznivej klíme.

Zranený Nadal predbežne potvrdil Mexiko

Sprievodnou motiváciou pre 36-ročného bazilejského rodáka môže byť šanca vrátiť sa počas predmetného týždňa na prelome februára a marca na čelo svetového rebríčka, na ktorom dosiaľ bol rekordných 302 týždňov, ale naposledy už 4. novembra 2012.

V marci bude Federer obhajovať maximálnych 2000 bodov na podujatiach ATP World Tour Masters 1000 v americkom Indian Wells v Kalifornii a v Miami na Floride a antukovú časť sezóny zrejme – rovnako ako vlani – účelovo vynechá, aby sa pošetril pred letnou trávou.

„Musím sa rozhodnúť aj o tej antukovej fáze roka, všetky tie aspekty sú poprepájané,“ podotkol Federer, ktorý sa k 5. marcu napokon môže stať staronovým lídrom aj bez toho, aby hral v Dubaji. Postačí mu, ak Španiel Rafael Nadal ako obhajca prieniku do finále nebude aspoň v semifinále v Acapulcu.

Tridsaťjedenročný Malorčan nedohral štvrťfinále AO proti Chorvátovi Marinovi Čiličovi pre zranenie bedrového svalu na pravej strane tela, ale predbežne potvrdil plán štartovať v Mexiku.

Dohady o konci Federerovej kariéry

Federer v ďakovnej reči po dobytí Norman Brookes Challenge Cupu v Melbourne Parku nevyslovil obligátnu formulku o budúcoročnom návrate, vzbudilo to dohady o konci kariéry.

„Ani si dosť dobre nedokážem spomenúť, čo všetko som tam pod návalom emócií porozprával. Samozrejme, že dúfam v návrat na toto podujatie. Rovnako ako vlani, hoci vtedy to bolo za úplne iných okolností po vynechaní druhej polovice predchádzajúcej sezóny, som si zďaleka nebol istý, či môžem získať titul. Stále som mal akúsi predtuchu, že niekto sa mi postaví do cesty, rozpúta hromobitie a ja nebudem v stave odolať. Možno budúci rok pricestujem s vnútorným pocitom, že môžem zavŕšiť hetrik, a akurát sa mi to nepodarí. Je vhodnejšie vnímať tie vlastné šance s nadhľadom. V tomto pokročilom štádiu kariéry sa mi to osvedčuje.“

Federer je o štyri primáty z Majors jasným historickým lídrom medzi mužmi na úkor Nadala, zároveň sú pred ním tri ženy: Austrálčanka Margaret Courtová (24) z dávnejšej éry, Američanka Serena Williamsová (23) a Nemka Steffi Grafová (22).

Švajčiar nepovažuje úvahy o absolútnom prvenstve za príliš realistické: „Budem úprimný, už tých 20 som nevidel ako zvládnuteľných. Tých 24 nie je v dohľade, ani sa tým nezaoberám. Tie čísla sú surreálne a úžasné. Budem spokojný aj v prípade, že napokon už navždy zostanem na tej hodnote 20…“