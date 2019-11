Federer nezíska na ATP Finals svoj siedmy titul, grécky mladík Tsitsipas porazil legendu

Švajčiarsky tenista Roger Federer nepridá rekordný siedmy titul z koncoročného výberového podujatia Nitto ATP Finals v Londýne. V prvom sobotňajšom semifinále Federer nasadený ako tretí nestačil na šestku turnaja Gréka Stefanosa Tsitsipasa a za 96 minút prehral 3:6, 4:6. Grécky hrdina premenil prvý mečbal bodom priamo z podania a v nedeľu zabojuje o svoj prvý titul na turnaji majstrov.

Rozdiel v brejkbaloch

Tsitsipas prehral na víťazné údery 18:21, ale mal pevnejšiu ruku pri nevynútených chybách (21:26). Najmarkantnejší rozdiel bol však vo využívaní brejkbalov. Grék premenil 3 zo 4 možností na brejk (úspešnosť 75%), zatiaľ čo Federer iba 1 z 12. Dosiahol tak iba 8-percentnú úspešnosť. Na esá to bolo 6-3 a na dvojchyby 3-0 z pohľadu víťaza.

Aténsky rodák Tsitsipas je vo veku 21 rokov najmladší spomedzi všetkých účastníkov ATP Finals v londýnskej O2 Arene. Rozdiel 17 rokov medzi semifinalistami bol zároveň najvyšší na turnaji tohto rangu v histórii.

Stopka pre 38-ročného Federera znamená, že v Londýne sa na sklonku roka nedočká víťazstva ani jeden z tria najväčších svetových hráčov posledných 15 rokov.

Svetová dvojka Srb Novak Djokovič ani jednotka Španiel Rafael Nadal sa neprebojovali ani do semifinále. Federer zostal na šiestich tituloch z majstrovského turnaja, zatiaľ posledný získal v roku 2011.

Tsitsipasova inšpirácia

„Možno sa to zdá, že je to jednoduché, ale nie je to pravda. Odvrátiť také množstvo brejkbalov si žiada veľkú koncentráciu a stopercentný výkon. Federer zahral dobre, ja som mal v rozhodujúcich momentoch viac šťastia. Keď som ako chlapec začínal pozerať tenis v televízii. už vtedy bol Roger moja veľká inšpirácia a je ňou dodnes. Na kurte stále dokáže vykúzliť údery, na ktoré sa už nedá reagovať. Z postupu do finále sa veľmi teším, vynasnažím sa ukázať rovnaký výkon ako dnes ak nie ešte lepší,“ uviedol Stefanos Tsitsipas v prvom televíznom interview.

V prvom sete stratil Federer pri svojom podaní iba 6 loptičiek, zatiaľ čo jeho súper až 22. Napriek tomu sa na jeho konci po siedmom premenenom setbale vo 12 minút trvajúcom geme tešil o 17 rokov mladší Grék.

Tsitsipas odvrátil všetkých 6 brejkbalov Federera a využil jediný, ktorý mal. Skúsený Švajčiar doplatil na príliš veľké množstvo chýb, zatiaľ čo Tsitsipas zostal v dôležitých okamihoch pokojný a konzistentný v úderoch.

Federer striedavo

V druhom sete Grék brejkol Švajčiara na 2:1 a vzápätí sa dostal zo stavu 0:40 pri svojom servise. Gembal však nevyužil a keď potom Federer majstrovsky zahral stopbal a vybojoval si desiaty brejkbal v zápase, konečne ho aj premenil. Musel mu však nevynútenou chybou pomôcť jeho grécky súper.

Federera to paradoxne nenakoplo. Pokračoval v nevyrovnaných výmenách, víťazné údery striedal s ťažkými chybami. Tsitsipas mal prevahu v dlhých výmenách a postupne prevýšil svojho slávneho súpera aj fyzicky. Grécky mladík si vzal stratené podanie naspäť a vzápätí zvýšil na 4:2.

Za stavu 3:5 Federer ešte odvrátil blížiaci sa koniec a znížil na 4:5. Potom si Federer aktivitou utvoril ďalšie dva brejbaly, ale chybami o ne prišiel a poslal súpera k prvému mečbalu. Tsitsipas ho premenil esom.

Ďalšie zápasy

Druhý finalista vzíde z večerného súboja medzi obhajcom titulu Nemcom Alexandrom Zverevom a Rakúšanom Dominicom Thiemom. Tento zápas sa začne po 21.00 h SEČ.

Ešte predtým nastúpia na druhé semifinále vo štvorhre Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut (Fr.-7) – Lukasz Kubot, Marcelo Melo (Poľ./Braz.-2). Ako prví si zaistili účasť vo finále štvorhry Juhoafričan Raven Klaasen a Novozélanďan Michael Venus.

Nasadené päťky si v neobyčajne dramatickom súboji poradili so svetovými jednotkami Kolumbijčanmi Robertom Farahom a Juanom Sebastiánom Cabalom za 131 minút 6:7 (5), 7:6 (10) a 10:6 v zápasovom tajbrejku.