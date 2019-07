Federer po deviatich rokoch stratil set v prvom kole Wimbledonu, v ďalších nedal Harrisovi šancu

Švajčiarsky tenista Roger Federer postúpil do druhého kola Wimbledonu, keď v utorňajšom zápase zdolal Juhoafričana Lloyda Harrisa po setoch 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Rodák z Bazileja dosiahol na najprestížnejšom turnaji sveta svoje 96. víťazstvo a naďalej si zachoval šancu na to, aby v tomto roku pokoril métu 100 wimbledonských výhier. Po dni voľna čaká nasadenú dvojku turnaja víťaz zápasu medzi Britom Jayom Clarkom a Američanom Rubinom Noahom.

Zlepšenie po zlom začiatku

Roger Federer nezačal zápas proti 22-ročnému mladíkovi ideálne. V úvodnom sete mal iba 53-percentnú úspešnosť vyhraných bodov po prvom servise, nedokázal odvrátiť jediný brejkbal súpera a aj preto prvý set prehral 3:6.

Dvadsaťnásobný grandslamový šampión stratil set v prvom kole Wimbledonu vôbec prvýkrát od roku 2010, keď musel otáčať súboj s kolumbijským tenistom Alejandrom Fallom. Lloyd Harris sa počas svojej kariéry ešte nikdy nedočkal víťazstva na trávnatom povrchu v hlavnej fáze turnaja a túto nelichotivú bilanciu napokon nezmenil ani v All England Clube.

Švajčiar po prehranom prvom dejstve zlepšil svoju hru a súpera už prakticky k ničomu nepustil. Druhý set vyhral za 22 minút pomerom 6:1 a rýchlo získal výhodu brejku aj v nasledujúcom sete. Ovládol ho 6:2 a rovnakým výsledkom sa v prospech 37-ročného tenistu skončil aj záverečný štvrtý set.

Bol akoby „zamrznutý“

„Bol to ťažký začiatok turnaja. Bol som akoby „zamrznutý“ a nepohyboval som sa dobre. On hral veľmi dobre, set a pol ma držal v nervozite, ale dôležité bolo, že som mu v 2. sete zobral podanie a potom sa to už otočilo,“ povedal Federer tesne po skončení zápasu v televíznom rozhovore.

Švajčiarsky tenisový velikán zaznamenal v zápase 41 víťazných úderov oproti 14 nevynúteným chybám. Federer zároveň nepripustil podobné zaváhanie ako v minulom roku, keď skončil na štíte tenistu z Juhoafrickej republiky. Vtedy prehral vo štvrťfinále turnaja s Kevinom Andersonom, hoci viedol 2:0 na sety a v treťom dejstve mal k dispozícii mečbal.