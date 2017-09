Federer po štvrťfinálovej prehre uznal kvalitu súpera, Del Potro má väčšiu šancu vyradiť Nadala

NEW YORK 7. septembra (WebNoviny.sk) – Švajčiarsky tenista Roger Federer získal v sezónach 2004, 2006 a 2007 po tri grandslamové tituly, vždy s výnimkou parížskeho Roland Garros, teraz si po desiatich rokoch nezopakuje „tercku“ Australian Open, Wimbledon a US Open.

V stredu prehral vo štvrťfinále v New Yorku s Argentínčanom Juanom Martínom Del Potrom 5:7, 6:3, 6:7 (8), 4:6 napríklad aj vinou nevyužitia štyroch setbalov v tajbrejku tretej časti – dvoch v rade, resp. dvoch pri vlastnom podaní. Juhoameričan pripomenul svoj miestny obrat proti rivalovi z 1:2 na sety vo finále edície 2009. Del Potro v pondelok osemfinálovom 4. kole predviedol záchranu z 0:2 na sety proti Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi, odvrátil dva mečbaly.

Nadal zostane svetovou jednotkou

„Malo by to škrieť a aj sa to deje. S prihliadnutím na sezónu, aká je za mnou, mám však aj pri prehrách takejto závažnosti nadhľad. Bude to v poriadku,“ skonštatoval šampión z Flushing Meadows zo sezón 2004 – 2008 Federer, citoval ho twitter podujatia. Nezdar 36-ročného bazilejského rodáka znamená, že Španiel Rafael Nadal, Del Potrov semifinálový súper, zostane k 11. septembru na čele svetového rebríčka. Nadal a Federer majú za sebou 37 konfrontácií v rámci jednej z najúchvatnejších rivalít v dejinách bieleho športu (skóre 23:14), ale ešte nikdy sa nestretli na medzinárodných otvorených majstrovstvách USA. Šiesty raz sa na tomto podujatí stalo, že boli jeden duel od vzájomného a ten neprišiel.

„Je to ako môj domáci kurt. Publikum zo mňa robí šťastného chlapa, keď tu hrám, vychutnávam si tú podporu,“ vyhlásil 28-ročný 28. muž singlového renkingu ATP Del Potro, ktorý v štatistike s Federerom znížil na 6:16. Pred ôsmimi rokmi ukončil šnúru newyorských zápasových úspechov Švajčiara rodáka na hodnote 40, medzičasom podstúpil štyri operácie zápästí. Proti 31-ročnému ľavorukému Malorčanovi Nadalovi stojí 5:8, ale zdolal ho v ostatných dvoch súbojoch, naposledy vlani v auguste na „harde“ na olympijských hrách v Riu de Janeiro. Radoval sa aj po dosiaľ jedinom dueli na US Open, a to v semifinále „svojho“ ročníka 2009 (hladko trikrát 6:2). Dobyvateľ New Yorku zo sezón 2010 a 2013 Nadal v stredu vo štvrťfinále vyškolil ruského mladíka Andreja Rubľova 6:1, 6:2, 6:2.

Pre Federera nebolo miesta v semifinále

„Odohral som môj najlepší zápas na tomto turnaji. Dobre som podával a snažil som sa vkladať čo najviac sily do forhendu. Odohrali sme skvelú bitku a myslím si, že som si zaslúžil víťazstvo. Stále sa však zdráham uveriť, že po všetkých tých zraneniach a operáciách si znova zahrám semifinále na mojom obľúbenom podujatí,“ povedal podľa webu Asociácie tenisových profesionálov (ATP) niekdajší 4. hráč počítačového poradia Del Potro, ktorý sa v online prepočte posunul na 24. priečku a tento týždeň má v dosahu Top 10. V dolnej polovici „pavúka“ už v utorok utvorili semifinálovú dvojicu Španiel Pablo Carreno-Busta a Juhoafričan Kevin Anderson.

„Súper povyťahoval kvalitné veci, keď to potreboval, a ja som mu občas veru tiež pomohol. Celkovo však musím uznať, že bol lepší, týkalo sa to najmä dôležitých bodov,“ uznal Federer a dodal: „Juan Martín si dnes viac zaslúžil postup. Ja mám pocit, že pre mňa nebolo miesta v semifinále. Budem úprimný: on má väčšiu šancu zdolať v ňom Rafu. Moje aktuálne výkony neboli dosť dobré na to, aby som mohol vyhrať tento turnaj. Je teda v poriadku, že som vonku a niekto iný má šancu počínať si lepšie ako ja.„