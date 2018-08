Federer postúpil ôsmykrát do semifinále na tenisovom turnaji v Cincinnati, jeho súperom bude Goffin

CINCINNATI 18. augusta (WebNoviny.sk) – Novak Djokovič (Srb.-10) – Marin Čilič (Chor.-7) a David Goffin (Belg.-11) – Roger Federer (Švaj.-2) utvorili dvojice v semifinále dvojhry na tenisovom turnaji ATP World Tour Masters 1000 Western Southern & Open na tvrdom povrchu v americkom Cincinnati.

Dve loptičky od prehry

Turnajová dvojka Švajčiar Federer naďalej pokračuje v úspešnom návrate na dvorce po svojej štvrťfinálovej wimbledonskej prehre s Juhoafričanom Kevinom Andersonom, aj keď v nabitom piatkovom programe vo dvoch zápasoch musela zvládnuť až tri tajbrejky.

Najprv v dohrávke osemfinále Federer zdolal Argentínčana Leonarda Mayera 6:1, 7:6 (6) a neskôr vo štvrťfinále si v trojsetovej dráme poradil s krajanom Stanom Wawrinkom 6:7 (2), 7:6 (6), 6:2. V tomto stretnutí bol Federer za stavu 6:6 v tajbrejku druhého setu dve loptičky od prehry.

„Prehral som, ale zlepšujem sa každým dňom a každým zápasom. Minulý týždeň som odohral ťažký zápas proti Rafovi, teraz zasa s Rogerom, oni sú svetová jednotka a dvojka. Zvíťazil som nad Schwartzmanom či Nishikorim, úroveň mojej hry sa dvíha,“ skonštatoval Wawrinka na webe ATP World Tour.

Tridsaťsedemročný Federer zdolal 33-ročného Wawrinku po dvadsiaty prvý raz v kariére (bilancia 21-3), z toho na tvrdom povrchu je proti krajanovi stále stopercentný (16-0).

Cestu k víťazstvu

Celkovo postúpil po ôsmy raz do semifinále v Cincinnati. Sedem predchádzajúcich účastí premenil nielen na postup do finále, ale aj celkový triumf (2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 a 2015). Celkovo má v Ohiu zápasovú bilanciu 45-8.

„Vedel som, čo chcem hrať od základnej čiary, ale nechcel som na to príliš tlačiť, pretože v úvodných dvoch setoch som často kazil. Je vždy náročné hrať proti Stanovi, som však rád, že som uspel v tajbrejku druhého dejstva a zlomil som zápas na svoju stranu.Bola to pre mňa frustrujúca noc, no dokázal som nájsť cestu k víťazstvu,“ povedal pre web atpworldtour.com Federer.

Goffinov kľúč k úspechu

V súboji o postup do finále na neho čaká Belgičan David Goffin, ich spoločná zápasová minulosť 6:1 jednoznačne favorizuje Švajčiara. Goffin je zatiaľ v Cincinnati vo veľmi dobrej forme.

Belgičan nasadený ako jedenásty si v osemfinále poradil so šestkou turnaja Kevinom Andersonom 6:2, 6:4 a po vyrovnanom štvrťfinále poslal domov aj nasadenú štvorku, Argentínčana Juana Martína Del Potra 7:6 (5), 7:6 (4). Do semifinále na podujatí ATP World Tour Masters 1000 postúpil najmenší tenista zo svetovej špičky (180 cm) po štvrtý raz v kariére a premiérovo v tomto roku.

„Zápas proti Delpovi sa vyznačoval vysokou intenzitou, najmä jeho bekhendové krosové údery boli nepríjemné. Nebolo jednoduché nájsť správne riešenie, ale na konci tajbrejkov sa mi to podarilo. Veľmi dobre som sa hýbal a to je pre mňa kľúč k úspechu. Veľmi sa teším z prvého takto hodnotného semifinále v tomto roku,“ uviedol David Goffin.