Federer sa predstaví na Roland Garros 20 rokov po svojom debute, na antuku sa vrátil po pauze

PARÍŽ 25. mája (WebNoviny.sk) – Keď si Roger Federer prvýkrát zahral v hlavnej súťaži na Roland Garros, v Paríži bol platidlom frank a Steffi Grafová sa chystala na svoj šiesty celkový triumf na najcennejšej antuke.

Málokto dovtedy počul o švajčiarskom mladíkovi, ktorý v 1. kole vzal set svetovej trojke Austrálčanovi Patrickovi Rafterovi. Bolo to pred 20 rokmi a ešte teda iné storočie a 17-ročný Roger Federer si na najväčšom antukovom turnaji zahral iba vďaka voľnej karte od organizátorov.

Návrat po troch rokoch

Aktuálne je Federer znova v Paríži a pinká do loptičky v legendárnom areáli Rolanda Garrosa. V nedeľu sa chystá na svoj obnovený debut po troch rokoch a celkovo osemnásty štart. V auguste bude mať 20-násobný grandslamový šampión už 38, ale ako nasadená trojka turnaja stále aj ambíciu prehupnúť sa do parížskeho druhého týždňa.

„Spomínam si, aký som bol pred 20 rokmi nevýslovne šťastný, že si môžem zahrať proti Rafterovi, jednému z najpopulárnejších hráčov na okruhu ATP. A bolo dobré, že sme hrali na veľkom dvorci Suzanne Lenglenovej, a nie niekde na dvadsaťtrojke,“ skonštatoval po rokoch Federer. Po chvíli spomínal ďalej: „Tiež mi utkvelo vtedajšie ženské finále Hingisová – Grafová. Martina bola približne v mojom veku a na rozdiel odo mňa už vtedy stvárala na kurte divy. Ja som vtedy ešte nosil plienky,“ vtipkoval švajčiarsky elegán.

Môže popreháňať najlepších antukárov

V posledných troch rokoch sa Federer rozhodol vynechať antuku zo svojho súťažného programu. Cítil, že na tomto pomalom povrchu má najmenšiu šancu uspieť v pokročilejšom veku. Sústredil sa na ´hardy´ a trávu a výsledkom boli aj tri grandslamové tituly plus prekročenie bájnej stovky v celkovom sumáre turnajových triumfov v kariére. V tomto roku sa vrátil na antuku a rozhodne nie je do počtu. Na veľkých turnajoch zo série ATP Masters 1000 v Madride a Ríme sa prebojoval do štvrťfinále. Jeho súperom v 1. kole na Roland Garros bude Talian Lorenzo Sonego, štvrťfinalista spred mesiaca z Monte Carla.

„Mám za sebou tvrdé tréningy a aj náročné zápasy v Madride a Ríme. Vyhýbajú sa mi zranenia, čo je v mojom veku obzvlášť dôležité. Cítim opäť tlak z očakávania počas zápasov a celkovo som pripravený. Či to však bude stačiť na dobrý výsledok? To neviem. Verím však, že môžem popreháňať aj najlepších antukárov. Chcem sa dostať čo najďalej,“ skonštatoval Federer.

Desať rokov čakal Federer, kým sa v pestrofarebnej metropole pri Seine dočkal turnajového titulu. V roku 2009 vo finále zdolal švédskeho dlháňa Robina Söderlinga, ktorý mu predtým odpratal z cesty najväčšieho súpera Rafaela Nadala. A hoci je Söderling mladší ako Federer, už dávno nehrá tenis na vrcholnej úrovni na rozdiel od spomenutej dvojice velikánov. Čochvíľa 33-ročný Nadal bude tento rok pri Buloňskom lesíku útočiť na rekordný 12. titul, Federer by sa chcel aspoň priblížiť k druhému. „Parížsky titul spred desiatich rokov dodnes považujem za jeden z najväčších momentov mojej kariéry. Teraz som v štádiu, že si užívam každý moment na kurte. Dúfam, že to tak bude aj teraz na Roland Garros a zostanem v súťaži čo najdlhšie,“ vypointoval svoje myšlienky Federer pred začiatkom turnaja.