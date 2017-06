Federer sa v Halle priblížil k Nadalovi a je favoritom Wimbledonu

HALLE 26. júna (WebNoviny.sk) – Švajčiar Roger Federer sa stal druhým tenistom v Open Ere, ktorý na jednom podujatí nazbieral aspoň 9 titulov vo dvojhre.

V nedeľu prostredníctvom jasného finálového triumfu 6:1, 6:3 za bleskových 53 minút nad domácim Alexandrom Zverevom na tráve v nemeckom Halle osamel na druhej priečke v príslušnom prehľade pred Argentínčanom Guillermom Vilasom, ktorý 8-krát opanoval Buenos Aires.

Španielsky kráľ antuky Rafael Nadal hneď na troch turnajoch získal 10 trofejí: “La Décimu” tento rok postupne zavŕšil na svojom najobľúbenejšom povrchu v Monte Carle, Barcelone a na parížskom grandslamovom vrchole Roland Garros.

Federer už tento rok vyhral štyri turnaje

K Nadalovi sa Federer priblížil aj v tohtosezónnom bodovaní Race indikujúcom koncoročné poradie: na druhej pozícii zaostáva o 2370 bodov, pred tretím Rakúšanom Domincom Thiemom vedie o 1380 bodov.

“Je skvelé dobre vstúpiť do finále a pripomenúť si tým, že ste celý týždeň predvádzali kvalitný tenis. Šviháte vtedy uvoľnenejšie, veci fungujú a dostávate súpera pod tlak. Je nádherný pocit opäť v tomto dejisku zvíťaziť. Nie som si istý, či niekedy budem mať šancu pridať tu ďalší triumf, takže tento si užívam,” povedal podľa webu Asociácie tenisových profesionálov (ATP) 35-ročný Federer.

Švajčiar v tejto sezóne napriek účelovo zredukovanému programu – vynechaniu celej hlavnej antukovej časti súťažného ročníka – má na konte už štyri primáty, a to z rovnakého počtu finálových pokusov.

Radoval sa aj na melbournských grandslamových Australian Open a potom pridal americké tzv. Sunshine Double v kalifornskom Indian Wells a v Miami na Floride. Zverevovi sa v Halle revanšoval za vlaňajšiu semifinálovú trojsetovú prehru.

“Roger hral fakt výborne. Myslím si, že do Wimbledonu vstúpi ako hlavný favorit. Zaslúži si uznanie, vo finále odohral neuveriteľný zápas. Pochopiteľne, že ja som si mohol počínať lepšie, ale on mi nedovolil predvádzať môj vrcholný tenis. Zaslúžil si víťazstvo,” uznal 20-ročný 12. hráč renkingu k 26. júnu Alexander Zverev.

Švajčiara porazili iba Donskoy a Haas

Federer na stávkovej burze má preferujúci kurz 3,35 v súvislosti s blížiacich sa kultovým londýnskym turnajom. Nasledujú domáci Andy Murray (5,4), Nadal (6,2) a Srb Novak Djokovič (8,8).

Bývalý líder svetového rebríčka Federer inkasoval tento rok iba dve prehry, a to 1. marca v osemfinále v Dubaji s Rusom Jevgenijom Donským a 14. júna v rovnakej fáze v Stuttgarte od nemeckého veterána Tommyho Haasa (vo svojom premiérovom vystúpení od 2. apríla). V prvom prípade to bolo z troch mečbalov, v druhom z jedného.

Zverenec Ivana Ljubičiča a Severina Lüthiho má v roku 2017 zápasovú bilanciu 24:2. Osemnásťnásobný šampión z veľkej štvorky Federer dovedna má 92 titulov vo dvojhre, v hodnotení otvorenej éry už iba o dva zaostáva za druhým Čechom Ivanom Lendlom (vedie Američan Jimmy Connors so 109 úspechmi). Na zelenom podklade získal svoj 16. primát.

“V tom Stuttgarte som pocítil trochu pochybností, to musím priznať, lebo prvá prehra hneď v úvodnom zápase na niektorom turnaji na tráve po pätnástich rokoch človekom predsa len zatrasie. Som teda šťastný, že som okamžite zareagoval, nechal som to za sebou, pohol som sa dopredu a potvrdil som si, že na tomto povrchu viem kvalitne zahrať. Pred Wimbledonom je to povzbudenie, nabral som zápasovú prax aj sebavedomie, telo mám v dobrom stave a mentálne som svieži,” vyhlásil piaty muž terajšieho hodnotenia Federer, ktorý dosiahol po 7 celkových triumfov na spomenutom Wimbledone, ale aj v Cincinnati, Dubaji a rodnom Bazileji.