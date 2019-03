Video: Federer zdolal vo finále v Dubaji mladého Tsitsipasa a získal svoj jubilejný 100. singlový titul

aktualizované 2. marca, 17:50

DUBAJ 2. marca (WebNoviny.sk) – Švajčiarsky tenista Roger Federer zvíťazil vo finále dvojhry na turnaji v Dubaji v SAE (dotácia 2 887 895 USD, tvrdý povrch) a získal jubilejnú 100. singlovú trofej vo svojej bohatej kariére.

Dvadsaťnásobný grandslamový víťaz Federer triumfoval v sobotňajšom súboji o titul nad Stefanosom Tsitsipasom 6:4, 6:4 a oplatil tak mladému Grékovi prehru z tohtoročného Australian Open. Napriek neúspechu sa Tsitsipas v pondelok prvýkrát v kariére ocitne v najlepšej desiatke rebríčka ATP. Dokáže to ako prvý hráč v histórii zo svojej krajiny.

Na čele je Jimmy Connors

Legendárny Federer získal svoj 99. titul vlani v októbri na domácom podujatí v Bazileji. Až na štvrtý pokus získal svoju jubilejnú 100. trofej. Predtým neuspel v Paríži, Londýne a v Melbourne.

Je iba druhým tenistom v histórii tenisu, ktorý má na svojom konte 100 a viac titulov. Na čele poradia sa nachádza ďalšia legenda „bieleho šprotu“ Američan Jimmy Connors, ktorý počas svojej kariéry dvíhal víťaznú trofej nad hlavu až 109-krát. Pre Federera to bola rekordná 10. finálová účasť na turnaji v Dubaji, z celkového triumfu sa tešil ôsmykrát.

„Bol to pre mňa náročný týždeň, podmienky neboli jednoduché. V každom zápase ma preveril kvalitný hráč. Pochvala aj môjmu finálovému súperovi. Po víťaznom turnaji v Marseille sa dokázal znovu dostať až do finále. Mne sa momentálne splnil ďalší veľký sen. Je to špeciálny pocit. Získal som tu v Dubaji ôsmy titul a osmička je moje obľúbené číslo. Navyše som zároveň dosiahol hranicu 100 titulov. Pre mňa to bolo vždy privilégium, že som mohol hrať proti hviezdnym hráčom ako Sampras a Agassi. To že teraz patrím medzi nich, je pre mňa niečo neuveriteľné,“ uviedol po stretnutí Federer.

Aktívny útočný tenis

Od úvodu sobotňajšieho stretnutia videl diváci atraktívny útočný tenis. Hneď v prvej hre zápasu prelomil Federer súperov servis, čo sa mu v predchádzajúcich dvoch vzájomných dueloch nepodarilo ani raz. Tsitsipasovi v otváracom geme veľmi nepomohlo prvé podanie, ktoré Federer dokázal skvelo returnovať. Po potvrdení brejku viedol Švajčiar už 2:0.

Obaja súperi v priebehu duelu často využívali prechody k sieti a diváci boli mnohokrát svedkami skvelých výmen. Výhodu jedného brejku si Federer udržal až do záveru prvého dejstva. Desiata hra za stavu 5:4 pre Švajčiara ponúkla divákom dramatickú zápletku.

Federer na podaní viedol už 40:0, nevyužil však ani jeden z troch setbalov, potom ponúkol Tsitsipasovi dva brejkbaly, ktoré jeho súper takisto nezužitkoval. Nasledoval štvrtý setbal pre Švajčiara, tentokrát už nezaváhal a získal prvý set vo svoj prospech.

Podával na celkové víťazstvo

Hra mala aj v druhom sete vysoké tempo. Obaja tenisti boli pri svojom podaní istí a dokázali si ho udržať bez výraznejších komplikácii. Prvého brejkbalu sa diváci dočkali až za stavu 4:4 pri podaní Tsitsipasa. Federer ho dokázal využiť a išiel podávať na celkové víťazstvo. V desiatej hre Švajčiar na servise nezaváhala a po premení prvého mečbalu sa tešil z celkového triumfu.

Tridsaťsedemročný Federer a o sedemnásť rokov mladší Tsitsipas odohrali tretí vzájomný duel. Prvýkrát na seba narazili v januári na Hopmanovom pohári v austrálskom Perthe, Švajčiar zvíťazil v dvoch tajbrejkoch.

O sedemnásť dní neskôr uspel pre zmenu v osemfinálovom súboji na úvodnom gradslamovom podniku sezóny v Melbourne po náročnom boji talentovaný Grék 6:7 (11:11), 7:6 (6), 7:5, 7:6 (5).

Prehrou v nedeľňajšom finále sa skončila Tsitsipasova séria ôsmich víťazných stretnutí, ktorá zahrňovala aj triumf na minulotýždňovom turnaji vo francúzskom Marseille. Pre aktuálneho víťaza NextGen ATP Finals to bola druhá trofej z turnaja ATP. Premiérový vavrín si vybojoval vlani vo švédskom Štokholme.