Fedor tvrdí, že treba zastaviť šírenie nenávisti na internete, ktorá má dopady na spoločnosť

BRATISLAVA 22. októbra (WebNoviny.sk) – Šírenie nenávisti a klamstiev na sociálnych sieťach nadobudlo podľa poslanca NR SR Martina Fedora obludné rozmery a treba začať vážne diskutovať o dopadoch na spoločnosť. Ako povedal Fedor pre agentúru SITA, treba si uvedomiť, že z internetu a sociálnych sietí sa stali reálne masovokomunikačné prostriedky.

„Zatiaľčo klasické médiá sú regulované licenciami alebo tlačovým zákonom, v priestore internetu žiadna regulácia nie je. Pomaly sa však tvoria precedensy, ako postihovať šírenie nenávistných názorov. Za inšpiratívny považujem napríklad spôsob legislatívy, ktorý bol schválený v Nemecku. Podľa tohto zákona bude môcť každý užívateľ nahlásiť obsah, ktorý je v rozpore so zákonom a prevádzkovateľ sociálnej siete ho bude musieť do 24 hodín vymazať, ak nie bude čeliť obrovským pokutám,“ povedal Fedor.

Brániaca sa demokracia

Ak má byť normálna spoločnosť schopná prežitia v momentálno bláznivom svete, musí byť podľa Fedora schopná brániť sa proti extrémom a nenávistnému populizmu zľava aj sprava.

„Je potrebné princípy brániacej sa demokracie uplatniť aj v prostredí internetu a sociálnych sietí. Prostredie sociálnych sietí a anonymných komentárov pod článkami je podhubím až subkultúrou. Táto umožnila prienik extrémov do slovenskej politiky a vznik internetových politických brojlerov, ktorých jediným zaujatím je dúchanie do pahreby nenávisti,“ zdôraznil Fedor s tým, že často sa rozpráva o tom, že je hrozbou demokracie napríklad to, kto aké médiá vlastní a že majitelia môžu mať vplyv, ktorý je neprimeraný.

Rozvrátenie spoločnosti

„To, čo sa však deje na sociálnych sieťach, má oveľa väčší potenciál rozvrátiť spoločnosť a aj demokratické usporiadanie“, pripomenul Fedor.

Veľmi málo sa však v tejto súvislosti podľa Fedora diskutuje a poukazuje na to, že práve sociálne siete v súčasnosti predstavujú fenomén, ktorý nahrádza médiá, kde chýba akýkoľvek filter, kde sa populárne stávajú osoby a udalosti často lživého, zavádzajúceho či násilného charakteru.

Postavenie spoločnosti

„Stali sa fenoménom schopným postaviť jednotlivé zložky spoločnosti proti sebe navzájom, prípadne rozbiť spoluprácu medzi jednotlivými štátmi a postaviť veci z nôh na hlavu,“ uviedol Fedor, ktorý je presvedčený, že nielen na Slovensku, ale v celej Európe by sme sa mali nechať inšpirovať legislatívou, ktorá začala platiť v Nemecku a zabrániť tak ľahkovážnemu šíreniu zatiaľ virtuálneho násilia.

„V blízkej dobe plánujem z touto témou osloviť aj ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú a ministra kultúry Mareka Maďariča,“ dodal Fedor.