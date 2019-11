Fehérváry čaká na ďalšiu šancu v NHL v „čokoládovom“ meste, snaží sa napredovať každý deň

Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry nastúpil v zámorskej NHL zatiaľ iba v troch zápasoch, no verí, že čoskoro sa opäť predstaví v prvom tíme Washingtonu Capitals. Momentálne pôsobí 20-ročný zadák v American Hockey League (AHL), kde si oblieka dres tímu HersheyBears. V trinástich dueloch dosiahol bilanciu dva góly a šesť asistencii, čo na obrancu nie je zlá vizitka. Vo farbách „medveďov“ patrí k najvyťaženejším hráčom, no jeho ciele sú vyššie.

Napreduje každým dňom

„Veľmi by som si prial návrat do prvého tímu Washingtonu. Pevne verím, že to bude čoskoro, ale musím byť trpezlivý. Snažím sa napredovať každým dňom, každým zápasom. Na ľade chcem byť v prvom rade zodpovedný v defenzíve, a keď sa podarí, tak aj produktívny vpredu. Pokiaľ budem pokračovať v nastolenom trende, šanca do NHL určite príde,“ povedal Fehérváry v rozhovore pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Hráčska kvalita tímu z hlavného mesta USA je veľmi vysoká. Svedčí o tom aj fakt, že Capitals sú lídrom zámorskej profiligy a ťahajú sériu trinástich zápasov so ziskom aspoň bodu. Fehérvárymu by k posunu do prvého tímu mohlo „pomôcť“ prípadné zranenie jedného zo siedmich obrancov, no Bratislavčan takto vôbec nepremýšľa. „Nečakám ani nesledujem, či sa niekto zraní. Sústredím sa na seba a pracujem tak, aby som sa zlepšoval. Čo má prísť, príde. Keď sa naskytne šanca, viem, že musím byť pripravený,“ skonštatoval.

V meste je všetko čokoládové

Fehérváry debutoval v NHL 2. októbra 2019, keď prispel k víťazstvu Washingtonu na ľade obhajcu Stanleyho pohára St. Louis Blues. Pri tejto príležitosti mu dokonca ruský útočník Alexander Ovečkin odovzdal putovnú prilbu pre najlepšieho hráča zápasu. Celkovo absolvoval slovenský bek v najlepšej hokejovej lige sveta 61 striedaní, ale nedokázal bodovať. Na konte má štyri strelecké pokusy, jeden menší trest a priemerne strávil na ľade skoro 15 minút.

Na ďalšiu príležitosť čaká v meste Hershey, ktoré je celosvetovo známe pre výboru čokolády. Rýchlo to spoznal aj Martin Fehérváry. „Keď som prišiel do mesta prvýkrát a ubytoval sa v hoteli, všade bola čokoláda. Dokonca aj vo voňavkách či šampónoch. V Hershey je všetko čokoládové, aj víno. Ešte som ho neochutnal, no neviem, či by som vôbec chcel okúsiť takýto nápoj,“ dodal Fehérváry, ktorého si v minuloročnom drafte NHL vybral Washington Capitals v druhom kole a celkového 46. miesta.