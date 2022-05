Fehérváry proti Kanade nenastúpi, na súpiske je už aj Sýkora a možno príde aj Studenič (video)

Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry definitívne posilní národný tím na MS vo Fínsku. Dvadsaťdvaročný Bratislavčan to potvrdil v nedeľňajšom videorozhovore pre Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH).

Fehérváry sa teší

„Zdravím všetkých fanúšikov slovenského hokeja. Momentálne som ešte vo Washingtone, ale o chvíľu už odlietam do Fínska. Veľmi sa teším na chlapcov a som rád, že môžem pomôcť. Pevne verím, že urobíme nejaký dobrý výsledok,“ povedal bek Washingtonu Capitals zo zámorskej NHL.

Fehérváryho príchod na šampionát v Helsinkách a Tampere potvrdila v nedeľu aj Samantha Pellová, reportérka denníka Washington Post, ktorá sa zaoberá mužstvom „Caps“. Pre nováčika v kanadsko-americkej profilige to bude tretia účasť na seniorských majstrovstvá sveta po rokoch 2018 a 2019.

Vedenie tímu osloví Studeniča

Do fínskej metropoly priletí v pondelok popoludní a do súboja proti Kanaďanom ešte nezasiahne, sledovať ho bude len z tribúny.

„Fehyho príchod je dobrá správa. Sme veľmi radi, že sa rozhodol prísť a pomôcť,“ povedal jeden z asistentov trénera Andrej Podkonický podľa HockeySlovakia.sk a prezradil, že vedenie tímu SR sa spojí aj s útočníkom Mariánom Studeničom, ktorého Dallas Stars v play-off NHL vypadol v 1. kole. Po dopísaní Adama Sýkoru a neskôr aj Fehérváryho zostane ešte jedno voľné miesto na slovenskej súpiske.

„Preňho ako mladého chalana je to veľký zážitok nastúpiť na prvý zápas proti Kanade. Do tímu prinesie energiu, dá do toho všetko. Skutočnosť, že nastúpi proti takému kvalitnému súperovi, ho – veríme – ešte viac nabudí,“ doplnil k Sýkorovi po predpoludňajšom rozkorčuľovaní Podkonický. Ak nebude k dispozícii Studenič, dostane sa na ňu Andrej Kollár.

Fehérváry odohral v základnej časti uplynulého ročníka NHL 79 stretnutí s bilanciou osem gólov a deväť prihrávok. V šiestich dueloch play-off nebodoval. Washington neprešiel cez štvrťfinále Východnej konferencie, v ktorom podľahol tímu Florida Panthers v sérii hranej na štyri víťazstvá 2:4 na zápasy.