Fehérváry sa chce prebojovať do tímu Washingtonu, na kempoch NHL ho čaká náročná konkurencia

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Martin Fehérváry je považovaný za jeden z najväčších talentov slovenského hokeja. Stále len 19-ročný obranca bol minulý rok draftovaný Washingtonom Capitals z celkovo 46. miesta a počas tohto leta chce v prípravných kempoch zabojovať o miesto v prvom tíme.

V rozhovore pre agentúru SITA poodhalil svoje plány, zhodnotil nedávne majstrovstvá sveta i prezradil pomerne netradičné hobby.

Jeho vzormi boli Sekera a Višňovský

Martin Fehérváry odohral predošlú sezónu vo švédskej najvyššej súťaži, kde obliekal dres tímu HV 71. Vrátane play-off odohral 54 stretnutí, v ktorých nazbieral desať bodov za jeden gól a deväť asistencii. S odstupom času neľutuje voľbu vrátiť sa do Európy pred pôsobením v nižších zámorských súťažiach.

„Myslím, že to bol skvelý krok, mal som dobrú sezónu. S Washingtonom som komunikoval celý rok na týždennej báze, vyplňoval som rôzne dotazníky a aj oni potvrdili, že som urobil dobre. Pamätám si aj na môj prvý gól. Bol pre mňa špeciálny, keďže som ho strelil proti svojmu bývalému klubu Malmö Redhawks. Celkovo mi predošlá sezóna z hráčskej stránky veľa dala,“ vyjadril sa rodák z Bratislavy.

Koncom júna ho čaká rozvojový a následne aj hlavný kemp, v ktorom zabojuje o miesto v elitnom tíme Washingtonu.

„Pevne verím, že sa mi podarí dostať do NHL. Snažím sa čo najlepšie fyzicky i psychicky pripraviť na kempy, ktoré ma čakajú. Nebude to vôbec jednoduché, ale idem sa pobiť o svoje miesto. Dúfam, že v nasledujúcej sezóne odohrám aj nejaké zápasy v zámorskej profilige,“ povedal Fehérváry, ktorého detskými vzormi boli Ľubomír Višňovský a Andrej Sekera.

Pokiaľ by sa mu podarilo prepracovať do tímu okolo hviezdneho Alexandra Ovečkina, stal by 87. Slovákom, ktorý sa predstaví v najprestížnejšej hokejovej súťaži sveta.

Čaká ho náročná konkurencia

Fehérváryho čaká na kempoch náročná konkurencia, ale slovenský tínedžer sa tým príliš nezaoberá. „Osobne sa vôbec nepozerám na konkurenciu. Bude určite veľká, ale nezamýšľam sa nad tým, pretože by ma to iba zbytočne rozptyľovalo. Záleží hlavne na tom, aké výkony budem podávať ja. Chcem byť zdravý, pracujem na mobilite a rozsahu kĺbov. Na druhej strane, zlepšujem technické veci ako streľbu a tiež prácu s pukom,“ povedal slovenský obranca.

Okrem hokejových povinností si dopraje čas aj na oddych. „Veľmi veľa času trávim na rybách. Pre mňa je to obrovský relax, pri vode som tri alebo štyrikrát do týždňa. Oddýchnem si tam a často je to aj o trpezlivosti, ktorá je v hokeji tiež potrebná,“ dodal.

Ocenil aj trénera Ramsayho

Martin Fehérváry sa nedávno predstavil na svojich druhých majstrovstvách sveta, ktorá sa konali na Slovensku.

Podľa jeho slov hrali zverenci Craiga Ramsayho krásny hokej, stretla sa výborná partia, no bohužiaľ sa nepodarilo dosiahnuť lepší výsledok. Zároveň sa vyjadril, že by privítal pokračovanie kanadského trénera na reprezentačnej lavičke Slovenska.

„Je to skvelý tréner s obrovskými skúsenosťami. Vie hráčom pomôcť a určite je to muž na správnom mieste.“ Bratislavský rodák si tiež pochvaľoval atmosféru na štadiónoch.

„Počas svojej hráčskej kariéry som nič lepšie nezažil. Boli to neopísateľné pocity, ktoré som prežíval. Už pred úvodným zápasom s USA, keď hrali našu hymnu som mal zimomriavky a to isté po zápase. Bol som veľmi šťastný, práve pre takéto momenty sa oplatí hrať hokej,“ hovorí 19-ročný bek.