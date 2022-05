Fehérváry sa tešil z víťazstva Washingtonu, na ľad sa postavil aj uzdravený kapitán Ovečkin (video)

V utorňajšom programe prvého kola play-off zámorskej NHL sa predstavil aj slovenský obranca Martin Fehérváry. Pri víťazstve jeho tímu Washington Capitals 4:2 na ľade Floridy Panthers odohral viac ako 18 minút s bilanciou dve trestné minúty a šesť bodyčekov.

Mužstvo z hlavného mesta USA už aj s uzdraveným kapitánom Alexandrom Ovečkinom v zostave sa ujalo vedenia 1:0 na zápasy v sérii hranej na štyri víťazné stretnutia. Druhý súboj proti „panterom“ je na programe vo štvrtok opäť v Sunrise.

Trojité predĺženie play-off NHL

V newyorskej Madison Square Garden sa odohralo prvé predĺženie tohtoročného play-off NHL, a to hneď trojité. Domáci tím New York Rangers si neudržal náskok 2:0 ani 3:2 a podľahol Pittsburghu Penguins 3:4 po trojnásobnom predĺžení. Víťazný gól strelil ruský útočník Jevgenij Malkin v 106. minúte duelu.

Jeho krajan, brankár „jazdcov“ Igor Šesťorkin, zaznamenal spolu 79 úspešných zákrokov, čo predstavuje druhý najvyšší počet v zápase play-off v histórii profiligy. Viac ich urobil iba Fín Joonas Korpisalo v drese Columbusu Blue Jackets pred dvomi rokmi v súboji proti Tampe Bay Lightning (85).

Stretnutie bez Ružičku a Studeniča

„Predviedol takmer 80 zákrokov, takže očividne podal veľmi dobrý výkon. Robil to počas celej základnej časti, bol naším najlepším hráčom a dnes to ukázal znova. Chytil všetko, čo mal chytiť, ale my sme pre neho nedokázali zvíťaziť,“ pochválil Šesťorkina jeho spoluhráč Ryan Strome, citoval ho oficiálny web NHL.

Úvodné stretnutie série medzi Calgary Flames a Dallasom Stars bolo bez Slovákov. Tréneri nezaradili do zostavy útočníka „plameňov“ Adama Ružičku ani útočníka Mariána Studeniča a obrancu Andreja Sekeru z tímu „hviezd“.

Kanadské mužstvo zvíťazilo na domácom ľade 1:0. V Západnej konferencii potvrdil úlohu papierového favorita aj klub Colorado Avalanche, ktorý v otváracom zápase play-off deklasoval Nashville Predators 7:2. O triumfe rozhodli „lavíny“ už v prvých 15 minútach hry, počas ktorých si vypracovali náskok 5:0.