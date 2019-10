Fehérváry sa z farmy vracia späť do NHL, Pánika Washington zaradil na listinu dlhodobo zranených

Talentovaný slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry je späť v zámorskej NHL. Mladého beka povolal klub Washington Capitals do prvého tímu z družstva AHL Hershey Bears. Zatiaľ nie je známe, či Fehérváry zasiahne do piatkového súboja Caps proti New Yorku Rangers. Informoval o tom oficiálny web NHL.Čerstvý dvadsiatnik Martin Fehérváry začal sezónu v profilige, po troch dueloch vo farbách Capitals bez bodového zisku ho však vedenie klubu preradilo do farmárskeho tímu. V AHL absolvoval slovenský mladík tri súboje, strelil v nich jeden gól. Fehérváryho si Washington vybral vo vlaňajšom drafte v 2. kole zo 46. miesta.

K návratu do tímu Capitals mu pomohlo zranenie švajčiarskeho obrancu Jonasa Siegenthalera, ktorý doplatil na zrážku so slovenským útočníkom Washingtonu Richardom Pánikom v stredajšom súboji proti Torontu.

Po detailných vyšetreniach vedenie klubu zradilo Pánika na listinu dlhodobo zranených hráčov, u Siegenthalera budú posudzovať jeho stav každý deň. Spolu s Fehérvárym putuje z Hershey do Washingtonu aj útočník Travis Boyd, ktorý v prvom tíme nahradí Pánika.