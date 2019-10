Fehérváry si debutom v NHL splnil detský sen, pochválil ho aj hviezdny kanonier Ovečkin

Martin Fehérváry je v súčasnosti právom považovaný za jeden z najväčších talentov slovenského hokeja. Už vo veku 19 rokov okúsil atmosféru kanadsko-americkej NHL v nabitej konkurencii tímu Washington Capitals.

Navyše, jeho stredajší debut bol víťazný, keďže „Caps“ uspeli ľade obhajcu Stanleyho pohára St. Louis Blues. V rozhovore pre agentúru SITA rodák z Bratislavy ťažko hľadal slová, ktorými by opísal svoje dojmy.

„Bol to neopísateľný pocit a obrovský zážitok. Ja som si celý zápas veľmi užíval. Atmosféra na štadióne bola skvelá, keďže sme hrali proti poslednému víťazovi Stanleyho pohára. Samozrejme, pred zápasom som bol nervózny, no zároveň hrdý na to, že sa mi podarilo nastúpiť v NHL, čím sa mi splnil detský sen,“ skonštatoval Fehérváry, ktorý strávil na ľade 13:35 min a štatistiky si vylepšil o jeden plusový bod.

Pochvaly do Reirdena aj Ovečkina

Po zápase sa slovenský zadák dočkal pochvaly od trénera Todda Reirdena a takisto aj od osemnásobného držiteľa trofeje Maurica Richarda.

„Je to skvelé, keď vás pochváli Alexander Ovečkin – jeden z najlepších hráčov na svete. Je to neskutočné, keď si spätne pomyslím, že som s ním mohol nastúpiť v jednom tíme. Spoluhráči ma nebrali ako konkurenciu, ale všetci sa mi snažili pomôcť. Je radosť byť v takom tíme. Samozrejme, pochvala od trénera je tá najpodstatnejšia, pretože on rozhoduje o tom, čo bude ďalej a či budem hrávať,“ pokračoval Fehérváry.

Čoskoro 20-ročný hokejista (nar. 6. októbra 1999, pozn.) bol draftovaný v roku 2018, keď si ho z celkového 46. miesta vybral Washington.

Veril svojmu nadaniu

Bratislavčan nedúfal, že si tak skoro zahrá v zámorskej profilige, no veril svojmu hokejovému nadaniu.

„Robil som všetko preto, aby to prišlo, čo najskôr. Aj do prípravného kempu som išiel s tým, že si chcem vybojovať miesto a som šťastný, že sa mi to podarilo. Mal som dobrú sezónu, hral som na majstrovstvách sveta a myslím si, že mám čo ponúknuť tomuto tímu. Mojou najsilnejšou stránkou je korčuľovanie, čo je momentálne v NHL to najpodstatnejšie,“ vyjadril sa účastníkoch ostatných dvoch seniorských svetových šampionátov v Dánsku a na Slovensku.

Martin Fehérváry nastupoval pred 18-tisíc divákmi v Enterprise Center v treťom obrannom páre s Radkom Gudasom. Túto spoluprácu si pochvaľoval, keďže s českým bekom spolu odohrali aj niektoré prípravné zápasy. Napriek tomu vidí vo svojom výkone rezervy a naďalej chce tvrdo na sebe pracovať.

„Verím, že môžem podávať lepšie výkony, lepšie pracovať s pukom a postupom času bude stúpať aj moje sebavedomie. Chcel by som odohrať čo najviac zápasov a každým duelom sa zlepšovať,“ dodal v rozhovore pre agentúru SITA.