Fenoglio končí na poste trénera slovenských volejbalistiek, nepredĺžila sa mu zmluva

Marco Fenoglio nebude pokračovať vo funkcii trénera slovenskej ženskej volejbalovej reprezentácie.

Vedenie Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) sa rozhodlo s 51-ročným Talianom nepredĺžiť zmluvu. Spolu s ním končí pri družstve aj jeho asistent Stefano Micoli.

Má rád mentalitu Slovákov

Fenoglio trénoval Slovenky od roku 2018, tím viedol na dvoch majstrovstvách Európy (2019, 2021). Pod jeho vedením odohrali slovenské volejbalistky 57 zápasov, z ktorých vyhrali 25, prehrali 31 a jeden duel sa skončil nerozhodne (prípravný zápas s Českom 2:2). Informoval o tom oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie.

„Zobral som to normálne. Mal som klauzulu, že ak postúpime na majstrovstvá sveta 2022, kontrakt sa automaticky predĺži. Na svetový šampionát sme sa nekvalifikovali, takže je všetko jasné. Na Slovensku som sa cítil ako doma, milujem vašu krajinu. Mám rád mentalitu vašich ľudí. Hodnotím to ako úspešnú misiu, veď s mužmi som bol pri víťazstve v Európskej lige a v ženskej reprezentácii sme na fantastických domácich majstrovstvách Európy postupom do osemfinále prepísali históriu. Vždy sme sa snažili dať tímu čo najviac, pracovali sme naplno a som rád, že to malo zmysel,“ uviedol Marco Fenoglio.

Kontrakt vyprší na konci roka

Prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko k aktuálnej situácii na trénerskej pozícii reprezentácie žien povedal:

„Krátko po návrate z ME tréneri predložili analýzy z viacerých stránok. Situáciu posúdila reprezentačná rada a rozhodli sme sa, že v projekte s talianskymi trénermi nebudeme pokračovať. Verili sme v postup zo skupiny a možnú jedinečnú šancu na MS. Veľmi si vážim spoluprácu, pretože som tri roky bol v priamom kontakte a komunikácii s nimi. Na druhej strane na ME bolo cítiť, že družstvo je na hranici toho, čo si obe strany teda hráčky aj tréneri vzájomne mohli dať.“

SVF si ešte splní svoje záväzky, pretože s trénerom Fenogliom končí kontrakt ku koncu roka. „Preto aj čas na nástupcov bude počas najbližších dvoch mesiacoch, o čom budeme rokovať aj na SR SVF,“ dodal Rojko.