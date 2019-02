Fenomenálna Shiffrinová získala v Aare štvrté zlato a stala sa majsterkou sveta v super G

AARE 5. februára (WebNoviny.sk) – Američanka Mikaela Shiffrinová sa stala majsterkou sveta v super G na šampionáte v alpských lyžiarskych disciplínach vo švédskom Aare.

V dramatických a mimoriadne vyrovnaných pretekoch Shiffrinová zvíťazila s náskokom 2 stotín sekundy pred Taliankou Sofiou Goggiovou a 5 stotín pred Švajčiarkou Corinne Suterovou.

Potvrdila úlohu favoritky

Fenomenálna Shiffrinová po troch tituloch majsterky sveta v slalome pridala do jagavej zbierke aj štvrté zlato, ale tentoraz v rýchlostnej disciplíne. Čoskoro 24-ročná Američanka (nar. 13.3. 1995) potvrdila úlohu favoritky, keďže v tejto sezóne vyhrala tri z piatich pretekov SP v super G žien.

Celkový počet medailí zo svetových šampionátov Shiffrinová rozšírila na päť. Okrem štyroch zlatých má aj striebro z obrovského slalomu v St. Moritzi 2017.

Súťažná časť majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní v Aare sa začala v utorok bez slovenskej účasti. Superobrovský slalom žien sa jazdil na skrátenej trati, lebo v hornej časti zjazdovky fúkal silný vietor. Namiesto pôvodnej dĺžky trate 1903 m pretekárky absolvovali iba 1670 m a o štyri bránky menej oproti avizovaným štyridsiatim.

Vonnová skončila v ochrannej sieti

Sklamaním sa skončili preteky pre Lindsey Vonnovú. Legendárna Američanka po prvom medzičase v rýchlej pasáži nezvládla nájazd do jednej z bránok a po nebezpečne vyzerajúcom páde skončila v ochrannej sieti.

Po chvíľke napätia sa sama postavila a zlyžovala zvyšok trate do cieľa v tréningovom tempe za aplauzu svojich fanúšikov. Tridsaťštyriročná Vonnová sa prišla do Aare rozlúčiť s kariérou, vo Svetovom pohári už nebude pokračovať pre pretrvávajúce bolesti kolena. S 82 víťazstvami ženská rekordérka Svetového pohára by sa mala definitívne rozlúčiť v nedeľňajšom zjazde.

Preteky nevyšli ani Ledeckej

Na agresívnom snehu viaceré pretekárky len ťažko hľadali správnu stopu a v technicky náročných úsekoch sa potom ocitli mimo trate. Z tohto dôvodu sa predčasne rozlúčili aj Rakúšanka Stephanie Venierová, Švajčiarka Jasmine Fluryová či Tina Weiratherová z Lichtenšťajnska.

Preteky nevyšli ani úradujúcej olympijskej šampiónke v tejto disciplíne Češke Ester Ledeckej, ktorá mala v cieli výrazné manko 2,80 s na Shiffrinovú a priebežne jej patrila až 25. priečka.

Preteky ešte pokračujú jazdami desiatich výkonnostne najslabších aktérok, ktoré už reálne nemôžu ohroziť tie najlepšie na stupňoch víťazov.