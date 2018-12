Fenomenálny Hirscher po obrovskom slalome ovládol aj paralelný obrák v Alta Badii

ALTA BADIA 17. decembra (WebNoviny.sk) – Fenomenálny Rakúšan Marcel Hirscher sa stal v pondelok podvečer víťazom paralelného obrovského slalomu v talianskej Alta Badii, atraktívnej súťaže zaradenej do Svetového pohára v alpských lyžiarskych disciplínach.

Hirscher vo finálovej jazde zdolal prekvapenie pretekov, Francúza Thibauta Favrota, o 14 stotín sekundy. Predtým v semifinále si 29-ročný Rakúšan poradil s vlaňajším víťazom Švédom Mattsom Olssonom a vo štvrťfinále prešiel cez Nemca Stefana Luitza. V osemfinále sa musel pred Hirscherom skloniť Nór Kjetil Jansrud a v dvojkolovom šestnásťfinále krajan Roland Leitinger.

Opäť na čele

Hirscher je držiteľ veľkého glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári z ostatných siedmich sezón a aktuálne si pripísal už šesťdesiate druhé víťazstvo v bojoch o krištáľové glóbusy, štvrté v tejto sezóne a premiérové v kariére v paralelnom obrovskom slalome. Vyrovnal sa tým legendárnej krajanke Annemarie Moserovej-Pröllovej.

Na Gran Rise v Alta Badii Hirscher triumfoval dvakrát počas dvoch dni. V nedeľu deklasoval konkurenciu v obrovskom slalome, ktorý v tomto talianskom stredisku ovládol šiestykrát v neprerušenej sérii, raz tam pridal aj slalomový triumf. Momentálne je už opäť na čele priebežného poradia SP so ziskom 480 bodov.

„Sú to tesné preteky o stotinkách a treba aj šťastie. Ak na štarte nechytíte správny tajming, ako keby ste už prehrali. Spadol mi kameň zo srdca, v porovnaní s minulými rokmi v Alta Badii je toto obrovský úspech. Šesťdesiatdva víťazstiev vo Svetovom pohári? To je niečo neopísateľné a nepredstaviteľné. Sú to nielen moje víťazstvá, ale aj všetkých tých, ktorí mi pomáhali,“ povedal Marcel Hirscher v rozhovore pre ORF.

Favrot po prvý raz na stupni víťazov

„Strieborný“ Favrot sa po prvý raz v kariére prebojoval na stupne víťazov vo Svetovom pohári, dosiaľ bolo jeho maximom v SP 17. miesto v obrovskom slalome v Garmisch-Partenkirchene z januára tohto roku. V súboji o tretie miesto zdolal Francúz Alexis Pinturault Švéda Mattsa Olssona.

V úvodnom 1/16-finálovom kole súperi absolvovali dve porovnávacie jazdy s výmenou dráhy na štarte a víťazom sa stal pretekár s lepším súčtom časov. Od osemfinále až do finále o postupujúcich rozhodovala už len jedna vyraďovacia jazda.

V Alta Badii sa paralelný obrovský slalom v rámci SP uskutočnil po štvrtý raz. V premiére v roku 2015 dominoval Nór Kjetil Jansrud, o rok neskôr sa senzačne z víťazstva tešil Francúz Cyprien Sarrazin a vlani triumfoval Švéd Mats Olsson.