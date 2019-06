Fenomenálny Nadal vo finále na Roland Garros proti Thiemovi vôbec nemyslel na zisk 12. titulu

PARÍŽ 10. júna (WebNoviny.sk) – Ten obrázok sa na Roland Garros opakuje takmer rok čo rok. Rafael Nadal podáva po finále dvojhry ruku súperovi a na chrbte má veľký antukový odtlačok. Jasný dôkaz, že to zasa raz celé vyhral. Ani rok 2019 nebol výnimka.

Po premenenom mečbale proti Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi si Španiel opäť na chvíľu poležal na obľúbenom povrchu a až potom podal ruku zronenému súperovi. A o niekoľko minút neskôr zdvihol po dvanásty raz nad hlavu slávny Pohár mušketierov.

„Nikdy som sa neodvážil ani len snívať o tom, že raz môžem mať z jedného turnaja 12 titulov. Vždy som premýšľal maximálne nad najbližším tréningom či zápasom. Šiel som postupnými krokmi. Možno to je aj odpoveď na otázku, prečo som to dotiahol až tak ďaleko,“ uviedol Rafael Nadal v televíznom interview po nedeľňajšom triumfe.

Hlavný favorit

Nadal bol v Paríži ako tradične hlavný favorit, aj keď tento rok nemal mať v portfóliu toľko tromfov ako zvyčajne. Pred Roland Garros nebol zďaleka taký dominantný na svojom obľúbenom červenom povrchu. Na troch veľkých turnajoch, kde v minulosti bral tituly ako na bežiacom páse, tentoraz uhral „len“ semifinále.

V Monte Carle prehral s Talianom Fabiom Fogninim, v Barcelone s Rakúšanom Dominicom Thiemom a v Madride s Grékom Stefanosom Tsitsipasom. Prišla však bezprostredná generálka v Ríme a na Foro Italico už Nadal nezaváhal. Vo finále uštedril svetovej jednotke Novakovi Djokovičovi dokonca „kanára“ a pred vrcholom antukovej sezóny sa rozhodne prihlásil o slovo.

„Proti Fogininimu to bol môj najhorší zápas na antuke za 14 rokov. Musel som sa cez to preniesť. Počas kariéry sa stále snažím zostať pozitívny, bez ohľadu na nepriaznivé okolnosti, ako sú zranenia či prehry. Rím ma neskôr správne nakopol. Bolo veľmi dôležité, že som tam vyhral a získal späť trochu odídené sebavedomie,“ priznal antukový kráľ v rozhovore pre Le Monde.

Základ pre dobré výsledky

Proti Nadalovi hovoril tento rok už aj pribúdajúci vek. Predsa len v 33 rokoch vyhrať turnaj na pomalej antuke, kde si treba takmer každú výmenu poctivo vybojovať, je poriadny záber na fyzickú kondíciu a stopercentný zdravotný stav. Najmä keď sa hrá na tri víťazné sety.

„Pre mňa je dôležité, že som mohol v Paríži hrať bez zdravotných problémov a ukázať svoj najlepší tenis. Keď sa cítim na kurte komfortne, to je základ pre dobré výsledky. Tie na to nadväzujú. Tento rok to tak bolo. Pred prehrou s Fogninim v Monte Carle som mal problémy s kolenom a aj preto to tam vtedy nevyšlo,“ vysvetlil Nadal.

Hoci je antukový kráľ už v Kristových rokoch, stále nie je najstarším víťazom Roland Garros v tzv. open ére. Toto privilégium stále patrí jeho krajanovi Andrésovi Gimenovi, ktorý v roku 1972 triumfoval ako 34-ročný. A dokonca starší ako teraz Nadal bol aj austrálsky víťaz ken Rosewall v roku 1968.

Zlomil iný rekord

Nadal však zlomil tento rok v Paríži iný rekord. Ako prvý hráč v histórii tenisu vyhral niektorý z grandslamových turnajov 12-krát. Dosiaľ sa o toto privilégium delil s Austrálčankou Margaret Courtovou, ktorá jedenásťkrát triumfovala na Australian Open.

„Je to niečo, čo ani neviem poriadne vysvetliť. Je to veľká satisfakcia aj šťastie, že som som sa dostal až do tohto stupňa svojej kariéry. Obrovská vďaka patrí všetkým, ktorí ma podporujú. Bez rodiny, priateľov a podporného tenisového tímu by to nešlo,“ poďakoval sa energický ľavák z Malorky.

Posledné dva roky bojoval Nadal o najprestížnejší antukový titul vo finále proti Dominicovi Thiemovi. Práve tento o 7 rokov mladší Rakúšan by ho raz mohol nahradiť na parížskom tróne. Myslí si to aj expert Eurosportu a bývalý skvelý hráč Mats Wilander.

„Dominic bol tento rok bližšie k víťazstvu ako vlani. Bolo vidieť, že zapracoval na obojručnom bekhende a aj na mentálnej stránke. Myslím si, že Dominic raz začne víťaziť aj vo finále na grandslamových turnajov vrátane toho v Paríži. Ako hráč sa neustále vyvíja, v hlave si už uvedomil, že na to má,“ zhodnotil Wilander vo svojej relácii Game& Schett& Mats.