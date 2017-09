Fergie použila v skladbe hlas svojho syna Axla Jacka, druhú pieseň nahrala s raperom Will.i.a.m

BRATISLAVA 22. septembra (WebNoviny.sk) – Americká speváčka Fergie zverejnila dva nové klipy. Štyridsaťdvaročná interpretka ponúkla prostredníctvom služby YouTube videá k nahrávkam Enchanté (Carine) a Like It Ain’t Nuttin z jej najnovšej štúdiovky Double Dutchess, ktorú uviedla na trh v piatok.

V prvom klipe rodáčky z kalifornského Hacienda Heights si zahrala modelka Kendall Jenner a na jeho začiatku tiež možno počuť rozprávať speváčkinho syna Axla Jacka. Druhý počin, ktorý produkoval rapper will.i.am, sa už zameriava na samotnú Fergie.

Fergie Duhamel, pôvodným menom Stacy Ann Ferguson, si ako dieťa zahrala vo viacerých filmoch a seriáloch. V minulosti pôsobila v dievčenskej skupine Wild Orchid, s ktorou vydala v období 1996 až 2001 tri albumy.

Po odchode z nej sa v roku 2002 pridala k spomínanej formácii The Black Eyed Peas, s ktorou má na konte albumy Elephunk (2003), Monkey Business (2005), The E.N.D (2009) a The Beginning (2010). V roku 2006 vydala sólový debut The Dutchess s hitmi ako London Bridge, Fergalicious, Glamorous či Big Girls Don’t Cry.

Nahrala tiež pieseň A Little Party Never Killed Nobody (All We Got), ktorá je súčasťou soundtracku filmu Veľký Gatsby (2013). Sólový comeback ohlásila v roku 2014 singlom L.A. Love (La La).

Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.