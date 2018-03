Fernando Alonso premýšľal o ukončení kariéry vo formule 1, má však ešte nedokončenú prácu

MADRID 13. marca (WebNoviny.sk) – Dvojnásobný majster sveta Fernando Alonso na konci minulej sezóny premýšľal o ukončení svojej kariéry vo formule 1.

Španielsky jazdec podľa BBC uvažoval o plnohodnotnom prechode na vytrvalostné preteky alebo IndyCar po troch rokoch nepodarených výsledkov v službách stajne McLaren.

„Cítil som, že po mojich nedávnych výsledkoch nemôžem odísť. Vedel som, že by som to rozhodnutie ľutoval do konca života a moju kariéru by stále sprevádzal akýsi trpký pocit,“ komentoval Alonso svoje rozhodnutie zostať v kráľovnej motošportu.

Tridsaťšesťročný pretekár podpísal novú zmluvu so stajňou McLaren, ktorá pred nadchádzajúcou sezónou vymenila problémové motory od japonskej Hondy za tie od Renaultu. Španiel s novým agregátom dosiahol druhý najlepší čas v predsezónnych tréningoch, čomu ale predchádzalo 8 dní problémov so spoľahlivosťou vozidla. „Určite chcem ešte uspieť. V McLarene mám ešte nedokončenú prácu,“ povedal Alonso. Tohtoročný seriál formuly 1 sa začne Veľkou cenou Austrálie v Melbourne 25. marca.