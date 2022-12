Ferrari zaradil Dvorského vo svojom rebríčku nižšie než by sa čakalo, Čiernik by sa mohol posunúť vyššie

Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský je dlhodobo najväčšia slovenská nádej pred budúcoročným draftom nováčikov do zámorskej NHL.

Mnohí experti ho vo svojich rebríčkoch radia do prvej desiatky, no Tony Ferrari z magazínu The Hockey News má odlišný názor.

Dvorský často čaká na puk

Dvorského zaradil až na 17. miesto vo svojom zozname Top 50 mladíkov, v ktorom sú aj ďalší slovenskí útočníci Alex Čiernik (24.), Ondrej Molnár (36.) a Samuek Honzek (38).

„Patrí k lepším strelcom vo svojom ročníku a žiaril na medzinárodných turnajoch. Keď sa aktívne podieľa na tvorbe hry, dokáže inteligentne napádať súpera v útočnom pásme. Má šikovné ruky aj pri napádaní obrancov. V rebríčku je tak nízko preto, lebo príliš často čaká, kým sa k nemu dostane puk, aby sa pripravil na strelu alebo založil útok. Má množstvo talentu, ale chce byť strelec aj vtedy, keď by mal byť tvorca hry,“ napísal Ferrari o Dvorskom, ktorý pôsobí vo švédskom druholigovom klube AIK Štokholm.

Čiernik by mal vedieť spomaliť

Čiernik tiež hráva v Allsvenskan, ale za Södertälje SK. „Rýchlosťou a obratnosťou vytvára na ľade chaos. Má k Dvorskému bližšie ako sa zdá, lebo sa viac zameriava na hru ako celok, aj keď nemá taký strelecký talent. Robí obrancom problémy, dokáže efektívne preniesť svoju hmotnosť pri náhlej zmene smeru korčuľovania. Rád rozdáva prihrávky do protipohybu, aby rozhodil súperov. Musí sa však naučiť kontrolovať svoju rýchlosť a niekedy aj spomaliť. Keď sa vo Švédsku udomácni, môže v rebríčku stúpnuť,“ myslí si odborník o Čiernikovi.

Ferrari mimo poradia spomenul aj slovenského obrancu Maxima Štrbáka, ktorý hráva za Sioux Falls v americkej USHL.