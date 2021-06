Festival Prešovský Montmartre chce do mesta prilákať čo najviac ľudí vďaka rôznorodému umeniu

Obľúbený artový pouličný festival Prešovský Montmartre, ktorého snahou je priniesť živú kultúru do mesta a prilákať do ulíc čo najviac ľudí vďaka hudbe, divadlu, tancu a výtvarnému umeniu, sa v tomto roku uskutoční od pondelka 28. júna do piatka 2. júla.

Väčšina podujatí sa odohrá na Floriánovej ulici pri Mestskej galérii Caraffka, ktorá je organizátorom festivalu. Ako uviedla vedúca tejto kultúrnej organizácie Parku kultúry a oddychu (PKO) v Prešove Janette Langová, podujatie dáva príležitosť aj náhodným okoloidúcim aktívne sa zapojiť do prebiehajúceho deja, či do výtvarného workshopu.

Umelci aj akrobati a klauni

„Prešovčania sa môžu tešiť na rôzne druhy umenia aj formáty, ktorými chceme potešiť a prizvať k interakcii všetky vekové kategórie,“ informovala Langová.

V uliciach v centre mesta sa okrem umelcov predvedú už v pondelok aj žongléri, klauni, akrobati a mažoretky, ktorí tento festival otvoria. V rámci happeningov na ulici, ale aj svojou tanečnou šou sa predstavia aj tanečníci z Art Studia S.O.M. ONE.

Posledný školský deň

Celá streda 30. júna sa ponesie v duchu posledného školského dňa s programom venovaným najmä školákom, ktorým začínajú prázdniny. Najmenší sa môžu tešiť na balónovú šou, svoj talent predvedú aj deti z prešovského Centra pre rodiny a deti.

Pripravená bude aj divadelné predstavenie a výtvarný workshop, na ktorom si deti budú môcť vyrobiť bábky s bábkovým divadlom Babadlom.

„Pre tých najmilších, najtalentovanejších a najšikovnejších návštevníkov máme pripravené aj vysvedčenia. Tak ako každý rok, vystúpia tiež súbory, ktoré fungujú pod PKO a to Detský folklórny súbor Šarišanček a Diridonky,“ prezradila Langová.

Flašinet a divadlo z kufra

V prvé dva júlové dni sa uskutočnia remeselné trhy, na ktorých a objavia handmade výrobky. V piatok Floriánku rozozvučí aj starý jarmočný nástroj flašinet a divadlo z kufra.

Vždy v podvečer zhruba od 17. hodiny sa uskutočnia koncerty, na ktorých budú účinkovať Petra Bači Band, Viki Olejárová, David Burgr, duo Ruth&Jane a Veronika Pillárová. V spolupráci s občianskym združením Podaj ďalej sa každý deň uskutoční aj podujatie Podaj ďalej knihu.